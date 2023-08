Badplaats Arsuz is na aardbeving alweer een vakantiehub

De Turkse badplaats Arsuz werd hard geraakt door de aardbevingen die het land in februari troffen. Inmiddels vieren er mensen weer vakantie, maar zorgeloos is dat niet.

Biertjes en cocktails aan de rand van het zwembad, kinderen die bommetjes maken en jongeren die tot diep in de nacht dansen aan het water. In het Palm Beach hotel in Arsuz lijkt iedereen zorgeloos vakantie te vieren.

Dat is misschien niet bijzonder voor de meeste Turkse badplaatsen, maar Arsuz bevindt zich in de provincie Hatay, voor een groot deel verwoest door de aardbevingen op 6 februari.

Daarom vragen gasten bij de receptie niet alleen naar de beschikbaarheid van kamers, maar vooral naar de aardbevingsbestendigheid. De telefoniste legt aan de bellers uit dat het gebouw maar twee verdiepingen heeft, de kamers veilig zijn, dat dit gedeelte van het hotel geen schade heeft geleden.

Vier maanden klussen

De andere helft van de kamers hebben ze moeten slopen, vertelt de 37-jarige manager Zirver Öztürk. Met zijn shorts, zonnebril en felgekleurde bloesjes verschilt hij niet veel van de meeste badgasten. Maar het was het niet makkelijk om de boel weer op te bouwen.

"We verloren onze stad, onze vrienden. De eerste tien, vijftien dagen waren we alleen maar bezig met anderen helpen. We dachten geen moment aan werken", herinnert Öztürk zich. Voor de aardbevingen runde hij een bar in het centrum van Antakya, zo'n 30 kilometer verderop. Daar is nu niks meer van over. Ze besloten dat ze een nieuwe plek nodig hadden waar iedereen kon samenkomen. Na zo'n vier maanden klussen is het hotel een paar weken geleden opengegaan.

Hotelmanager Zirver Öztürk. Foto: Ingrid Woudwijk

En met succes, op deze weekenddag is het een komen en gaan van bezoekers die een dagje komen zwemmen. Öztürk groet bijna iedereen die binnenkomt. "Dat is Mustafa, hij is zijn zus en verloofde verloren. Die vrouw naast hem, zij is haar man kwijtgeraakt". Hij beschrijft de gasten aan de hand van hun verloren geliefdes. "Ondanks dat proberen zij vast te houden aan het leven. Laat ik het anders zeggen: we proberen elkaar vast te houden."

Alles eruit halen

Zo is het hotel een ontmoetingsplaats voor degenen die de ramp overleefden en op zoek zijn naar een plek waar ze even hun zinnen kunnen verzetten. Dat geldt ook voor gasten Ahmet en Reyhan Sahan. Het koppel komt zelf ook uit het aardbevingsgebied. Ahmet twijfelde eerst of ze wel op vakantie zouden moeten. "We waren bezorgd of het wel veilig zou zijn. Zou er schade zijn?"

Het was Reyhan, die niet met haar echte naam in de krant wil, die besloot dat ze wel moesten gaan. Ze heeft gezien hoe abrupt het leven kan eindigen. Nu wil ze zelf alles eruit halen en geen dingen meer uitstellen. "Als we morgen doodgaan, kunnen we maar beter vandaag op vakantie", is haar motto.

Toch heeft het voor haar ook even geduurd voordat ze weer kon genieten van de mooie dingen. Ze verloor zelf vele familieleden. Terwijl zij rouwde, zag ze op sociale media dat anderen doorgingen met hun leven. "Ik was boos, ik heb de sociale media daarom een tijdje bewust uitgezet. Omdat ik het niet kon aanzien. Hoe kon het dat terwijl ik zo verdrietig was, anderen in mijn land hun ogen sluiten?"

Kraam in het centrum van Arsuz. Foto: Ingrid Woudwijk

Het sluit aan bij een spanningsveld rondom de vraag wanneer kan of 'mag' je weer lachen, na zoveel verdriet. En verwachtingen van de buitenwereld. "Natuurlijk hebben aardbevingsslachtoffers het recht om op vakantie te gaan. Ik zou het iedereen gunnen die de middelen heeft", zegt Reyhan.

'Alsof niemand overleden is'

De discussie over wat aardbevingsslachtoffers wel en niet mogen speelt ook buiten het hotel, in het centrum van Arsuz. "Mensen doen alsof er geen aardbeving heeft plaatsgevonden, alsof niemand overleden is en alsof het leven doorgaat", zegt Ayten Gök, buiten haar winkel met zwemattributen. "Ze zwemmen, drinken alcohol, vieren feest", klaagt ze, terwijl ze naar het café aan de overkant wijst, waar gisteravond een groot feest werd gehouden.

Het verlies van haar geliefden heeft ervoor gezorgd dat Gök zelf het plezier in alledaagse zaken verloor. "Normaal ging ik elke ochtend zwemmen. Ik hield erg van zwemmen." Sinds 6 februari is ze één keer de zee in geweest, maar dat voelde niet goed.

Het lijkt ook een verschil tussen twee generaties. Öztürk kreeg ook kritiek. Hoe kan je muziek maken? Hoe kan je feestvieren? Hoe komt het dat je er zo goed uitziet? Maar Öztürk zegt dat feesten organiseren en dansen niet betekent dat hij de pijn is vergeten. "De rouw zal mijn leven lang duren. Ik zie het zo, er zijn twee mogelijkheden: of je gaat door met het leven, of je maakt er een einde aan", aldus Öztürk.

Voor hem is een leven in eenzaamheid ook een einde maken aan het leven. "Ik heb ervoor gekozen om door te gaan. Niemand heeft er iets aan als ik doodga. Nu ik nog leef, kan ik ervoor zorgen dat ik een positieve invloed heb op mensen."

Het strand van de badplaats. Foto: Ingrid Woudwijk