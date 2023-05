Snel DNA-onderzoek zet revolutie in politiewerk in

Met dank aan snel DNA-onderzoek zitten inbrekers en overvallers in Limburg soms al drie dagen na hun roof achter de tralies. Het betekent een revolutie voor het politiewerk van tijdrovende telefoontaps en zwijgende verdachten.

Bij hetzelfde bouwbedrijf in Zuid-Limburg is het keer op keer raak. Drie inbraken hebben er al plaatsgevonden als agenten na de laatste roof op de pet van een mogelijke dader stuiten. Een week nadat er in het lab sporen zijn veiliggesteld, rolt er een naam uit de DNA-databank. Het toeval wil dat precies dezelfde verdachte een paar uur later op heterdaad bij een kraak wordt gepakt. De politie kan hem dankzij het snelle DNA-onderzoek niet met één, maar meteen met een hele reeks inbraken in verband brengen.

Hoe anders was dat een paar jaar eerder. Dan kregen de rechercheurs in Limburg, als ze geluk hadden, anderhalve maand na een misdrijf de resultaten van het DNA-onderzoek. Soms moesten ze zelfs drie maanden of langer wachten. "Dan kreeg ik na al die tijd een rapport en dacht ik: welke zaak was dit ook alweer? In de tussentijd had ik alweer bij tig andere delicten onderzoek gedaan", vertelt projectleider Ellen van Rens van de politie Limburg.

Voordat DNA-sporen van de Limburgse politie via een tussenstop in Apeldoorn bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag aankwamen, was je alleen al weken verder. "Nu kost het me vijf stappen", vertelt Van Rens terwijl ze in een kantoorpand in Maastricht de gang oversteekt. Rechts zit de deur van het politielab, waar sporen worden bemonsterd met wattenstaafjes. Links, er recht tegenover, zit het Eurofins TMFI (The Maastricht Forensic Institute).

Dat lab haalt een DNA-profiel uit de sporen en vergelijkt het bijvoorbeeld met de profielen van criminelen in de databank. "Hoe lang dat duurt? 48 uur. Maximaal", zegt directeur Thomas Ondracek.

De samenwerking met het commerciële DNA-lab van TMFI loopt inmiddels 2,5 jaar en wordt vanwege het succes nu ook toegepast in de politieregio Oost-Brabant. In Rotterdam loopt een vergelijkbare proef en er liep in Amsterdam en Midden-Nederland met Localdna nog een pilot. Daarbij vindt DNA-onderzoek meteen plaats in een speciale bus op de plaats delict. Alle projecten hebben hetzelfde doel: razendsnel via DNA een verdachte op het spoor komen.

DNA wordt de laatste jaren door politie en Openbaar Ministerie omarmd. Verdachten beroepen zich steeds vaker op hun zwijgrecht, getuigen zijn bang en telefoontaps leveren zelden nog iets op. DNA-onderzoek speelt daardoor een steeds belangrijkere rol in het oplossen van criminaliteit. Niettemin kon een politiekorps tot voor kort maar een beperkt aantal sporen naar het NFI opsturen en kon het maanden duren voordat de resultaten binnen waren.

Met dank aan het extra budget kunnen ze in Limburg via TMFI twee keer zoveel sporen insturen en hebben ze de resultaten na een week, soms zelfs twee dagen. Het maakt het politiewerk een stuk effectiever. "Normaal zou je misschien een heel groep mannen gaan tappen, in de hoop dat ze over de telefoon iets gaan zeggen", vertellen Ondracek en Van Rens. "Als je na een paar dagen dankzij DNA sterk bewijs hebt tegen een verdachte, kun je daar in je verdere onderzoek op anticiperen."

Het voorkomt dat de politie noodgedwongen veel mankracht kwijt is aan tijdrovend onderzoek. En dat is geen overbodige luxe voor de overbelaste recherche-afdelingen. Vooral niet in Limburg. Het kleinste politiekorps van het land kreeg afgelopen jaar een grote hoeveelheid zware misdaad voor de kiezen, waaronder veertien moorden en de juwelenroof op de TEFAF-kunstbeurs. Zaken die veel capaciteit vragen. Daarbovenop kampt de politie, net als in de rest van het land, met personeelstekorten door de vergrijzing.

Dankzij de proef in Limburg kan er niet alleen sneller, maar ook méér criminaliteit worden opgelost. Inbraken, die juist veel impact op slachtoffers hebben, blijven minder op de plank liggen. Nog een voordeel: een boef die eerder in de bak zit, kan niet opnieuw toeslaan.

Bovendien heeft Limburg met haar honderden kilometers aan landsgrenzen, bovengemiddeld veel last van rondreizende dievengilden. Ondracek: "Die blijven veelal twee weken op één plek waarna ze verkassen binnen Europa. Als er geen spoed achter zat, bevond zo'n groep zich alweer in Oostenrijk, tegen de tijd dat je de DNA-resultaten binnen had. Nu lukt het soms om ze op te sporen voordat ze het land uit zijn."

De halleluja's in politiekringen zijn kortom niet van de lucht. Toch klinkt er vanuit de hoek van deskundigen ook kritiek. Peter van Koppen, emeritus hoogleraar Rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is er daar een van. Volgens hem wordt de waarde van DNA overschat. Sporen wijzen naar een persoon, niet per se naar een dader.

Hij geeft de moord op de Limburgse Nicky Verstappen in 1998 als voorbeeld. Daar werd dik twintig jaar later Jos B. voor veroordeeld, zijn DNA-sporen zaten op de onderbroek van het jongetje. "Die sporen bewijzen niet dat hij Nicky heeft vermoord, maar alleen dat hij hem daar heeft aangeraakt", is Van Koppen nog altijd kritisch. "Maar op basis van het DNA is hij wel veroordeeld."

Volgens Van Koppen werkt de snelle beschikbaarheid van DNA-bewijs tunnelvisie in de hand: "Dan loop je het risico dat het politieonderzoek heel erg wordt beperkt. Als in een vroeg stadium een DNA-spoor al naar een verdachte wijst, worden andere onderzoeksrichtingen misschien overgeslagen."

Het ene spoor is het andere niet, dat hoef je Ellen van Rens niet uit te leggen. Ze geeft als voorbeeld een DNA-spoor dat op een koffiekopje wordt gevonden. "Dat kopje kan een dag voor het misdrijf in die woning zijn achtergelaten. De persoon die eruit heeft gedronken, hoeft niks met het misdrijf te maken te hebben. Het is essentieel waar en hoe een spoor wordt gevonden."