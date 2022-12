Ruzie om kluswerk mondt uit in schietpartij met drie gewonden. ‘Hij riep: ‘Je gaat me betalen’

Uiteindelijk grijpt de vrouw, zo klinkt het in de wijk, naar een tegel. Daarmee slaat ze tegen het hoofd van de aannemer. De bloedende klusser pakt vervolgens een vuurwapen en schiet meerdere keren. Het wapen lag vermoedelijk in de bus van het aannemersbedrijf.

Bij de schietpartij raakten volgens de politie vermoedelijk twee omstanders gewond die niets met het conflict te maken hebben. Eén raakte zwaargewond, de ander lichtgewond. Volgens buren gaat het om stratenmakers. De mannen zouden nog hebben geprobeerd om de boel te sussen. Ze moeten allebei naar het ziekenhuis. De schutter stapt in de bus van het aannemersbedrijf en vlucht. Ook een vrouw liep verwondingen op, onduidelijk is om het gaat om de bewoner van het huis.

De naam van de aannemer gaat het al snel rond in de wijk, al durven buren deze niet hardop te noemen. De man is 'niet iemand waar je ruzie mee maakt'.

Zo'n twee uur na de schietpartij valt een zwaarbewapend arrestatieteam elders in Overschie een woning binnen. Op dit adres staat een aannemersbedrijf ingeschreven. Volgens buren is dit het bedrijf dat betrokken was bij het conflict met de bewoonster van het huis in de Rodenburgstraat. Bij deze woning werd vrijdag geen verdachte aangehouden. De zoektocht van de politie naar één of meerdere schutters is vrijdagmiddag laat nog gaande.