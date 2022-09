Nu de laatste interlands voor het WK gespeeld zijn, rest de (meeste) internationals een extreem druk schema met de club. Op 15 november vliegt Oranje naar Qatar, maar voor die tijd staan voor captain Virgil van Dijk dertien wedstrijden met Liverpool op het programma. Marten de Roon heeft het veel rustiger. Een overzicht.

Virgil van Dijk (nog maximaal 13 wedstrijden)

Speelde alle wedstrijden bij Liverpool en Oranje en werd geen enkele keer gewisseld. Heeft daardoor 990 minuten in de benen. De verwachting is dat hij vrijwel niets zal missen van de acht Premier League-wedstrijden en vier Champions League-duels, die in een periode van 42 dagen op de planning staan voor 'The Reds'. Tussendoor is er ook nog een League Cup-duel met Derby County.

Mark Flekken (nog maximaal 13 wedstrijden)

Miste dit seizoen niets van de 930 minuten bij SC Freiburg, maar zat de afgelopen interlandperiode louter op de bank bij Oranje. Tot het WK wacht Freiburg nog acht Bundesliga-wedstrijden, vier Europa League-duels en een bekerwedstrijd.

Tyrell Malacia (nog maximaal 13 wedstrijden)

Knokte zich in de basis bij Manchester United en speelde één helft bij Oranje, waardoor hij dit seizoen al 625 minuten achter zijn naam heeft staan. Gaat waarschijnlijk ook in de dertien resterende wedstrijden van 'The Red Devils' voor het WK veel speeltijd krijgen.

Matthijs de Ligt (nog maximaal 13 wedstrijden)

Bankzitter bij Oranje, maar mag bij Bayern München meestal wel meedoen. Speelde in totaal 552 minuten voor de Duitsers, die nog dertien wedstrijden afwerken tot het WK: acht in de Bundesliga, vier in de Champions League en één in de DFB-Pokal.

Een vrij weekend zit er voor Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch voorlopig niet in. Een vrij weekend zit er voor Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch voorlopig niet in. Foto: Getty Images

Donyell Malen (nog maximaal 13 wedstrijden)

Mede door blessureleed is het hoogst twijfelachtig of hij de WK-selectie haalt. Speelde pas 313 minuten voor Borussia Dortmund, dat met nog dertien wedstrijden tot het WK een druk schema kent. De aanvaller moet hopen dat hij veel speelminuten krijgt om zich terug te kunnen knokken in de Oranjeselectie.

Ryan Gravenberch (nog maximaal 13 wedstrijden)

Speelde in totaal pas 286 minuten bij Bayern München, Jong Oranje en Oranje, waar hij vlak voor tijd inviel tegen België. De kans dat hij meegaat naar het WK lijkt niet groot, evenals de kans dat hij alle dertien resterende wedstijden in actie zal komen voor zijn club.

Cody Gakpo (nog maximaal 12 wedstrijden)

Was vorig seizoen vaak geblesseerd, maar is nu topfit. Werd met een totaal van 1.200 minuten bij PSV en Oranje zwaarbelast in de eerste maanden van het seizoen en tot het WK wordt het niet rustiger. De kans is aanwezig dat de aanvaller alle resterende wedstrijden in de Eredivisie (acht) en Europa League (vier) in actie komt voor de Eindhovense club.

Joey Veerman (nog maximaal 12 wedstrijden)

Speelde al 1.069 minuten voor PSV, maar zat de afgelopen interlandperiode thuis. Moet hopen dat hij voor het WK wél de definitieve selectie van Oranje haalt en heeft nog twaalf wedstrijden (Eredivisie en Europa League) om Van Gaal te overtuigen.

Jeremie Frimpong (nog maximaal 12 wedstrijden)

Maakte dit seizoen indruk in de 936 minuten die hij voor Bayer Leverkusen en Jong Oranje speelde, maar kwam niet verder dan de voorselectie van Van Gaal. Heeft met twaalf wedstrijden een druk programma in de Bundesliga en Champions League én daarmee kans om zich alsnog in de WK-selectie te spelen.

Jeremie Frimpong heeft nog maximaal twaalf wedstrijden om een plek in de WK-selectie af te dwingen. Jeremie Frimpong heeft nog maximaal twaalf wedstrijden om een plek in de WK-selectie af te dwingen. Foto: Getty Images

Denzel Dumfries (nog maximaal 12 wedstrijden)

Speelt altijd bij Oranje en bijna altijd bij Internazionale. De teller liep dit seizoen al op tot 849 minuten en daar zullen in de Serie A (acht wedstrijden) en de Champions League (vier duels) nog veel minuten bij komen.

Stefan de Vrij (nog maximaal 12 wedstrijden)

Is bij Oranje geen basisspeler meer en zit zelfs bij Internazionale af en toe op de bank. Speelde tot dusver 590 minuten. Is wel een zekerheidje voor de WK-selectie, mits hij fit blijft in de resterende duels in de Serie A (acht) en de Champions League (vier).

Luuk de Jong (nog maximaal 12 wedstrijden)

Is na weken blessureleed eindelijk fit. Speelde pas 568 minuten voor PSV, ongeveer de helft van Gakpo. Heeft nog twaalf wedstrijden bij de Eindhovense club om een plek in de WK-selectie af te dwingen, terwijl hij nog geen minuut in Oranje heeft gespeeld sinds Van Gaal bondscoach is.

Nathan Aké (nog maximaal 12 wedstrijden)

Speelt vaker niet dan wel bij Manchester City, maar is bij Oranje zeker van een basisplek. Heeft 527 minuten in de benen en met nog twaalf wedstrijden voor de boeg tot het WK komt daar waarschijnlijk flink wat bij. Mogelijk worden het zelfs dertien wedstrijden, omdat Arsenal-Manchester City nog moet worden ingepland.

Frenkie de Jong (nog maximaal 12 wedstrijden)

Viel door het transferrumoer buiten de basis bij FC Barcelona. Knokte zich terug en speelde in totaal 518 minuten voor de Spaanse club en Oranje. Nu de middenvelder geblesseerd is, is de vraag wat daar nog bij komt in de resterende twaalf wedstrijden (acht in La Liga en vier in de Champions League) van Barça voor het WK.

Frenkie de Jong en Memphis Depay keerden allebei geblesseerd terug bij FC Barcelona. Frenkie de Jong en Memphis Depay keerden allebei geblesseerd terug bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Noa Lang (nog maximaal 12 wedstrijden)

Miste door een enkelblessure de interlands van Oranje en speelde pas 307 minuten voor Club Brugge. De Belgische club wacht nog twaalf wedstrijden (vier in de Champions League en acht in de competitie) tot het WK. Het is nog onduidelijk of de herstellende aanvaller, die niet zeker is van een plek in de WK-selectie, daarin veel minuten kan maken.

Memphis Depay (nog maximaal 12 wedstrijden)

FC Barcelona heeft een druk programma in La Liga (acht wedstrijden) en Champions League (vier wedstrijden), maar de vraag is hoeveel minuten de aanvaller daarin gaat maken. Hij is geen basisspeler en herstellende van de hamstringblessure die hij bij Oranje opliep in de Nations League-wedstrijd tegen Polen. De teller staat nu pas op 184 minuten.

Arnaut Danjuma (nog maximaal 12 wedstrijden)

Is na weken van fysieke malheur net weer fit en speelde daardoor pas 47 minuten voor Villarreal. De aanvaller moet aan de bak in de twaalf wedstrijden die de Spaanse club rest in La Liga en de Conference League. Heel blijven en excelleren is het credo. Alleen dan maakt hij kans op een terugkeer in de Oranjeselectie.

Jordy Clasie (nog maximaal 11 wedstrijden)

Heeft vooral door alle Europese voorrondewedstrijden met AZ de meeste speeltijd (1.285 minuten) in de benen van alle spelers uit de laatste voorselectie van Van Gaal. Viel af voor het definitieve keurkorps en heeft waarschijnlijk alleen kans op een plek in de WK-selectie als andere middenvelders geblesseerd raken. Moet uiteraard zelf wel heel blijven in de resterende zeven Eredivisie-wedstrijden en vier Conference League-duels van de Alkmaarders.

Jordy Clasie maakte van alle mogelijke WK-gangers de meeste minuten tot dusver dit seizoen. Jordy Clasie maakte van alle mogelijke WK-gangers de meeste minuten tot dusver dit seizoen. Foto: Getty Images

Daley Blind (nog maximaal 11 wedstrijden)

Is met een totaal van 1.038 minuten de actiefste Ajacied tot dusver dit seizoen. Zal ook de komende weken veelvuldig in actie komen, al heeft trainer Alfred Schreuder met Owen Wijndal een goed alternatief als linksback. Een incidentele wedstrijd rust richting het WK is niet uitgesloten.

Jurriën Timber (nog maximaal 11 wedstrijden)

Is onomstreden bij Ajax en Oranje. Speelde al 1.021 minuten en het kan zomaar dat hij ook in de resterende elf wedstijden (zeven in de Eredivisie en vier in de Champions League) van de Amsterdammers voor het WK in actie komt.

Remko Pasveer (nog maximaal 11 wedstrijden)

Was bankzitter tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal, maar miste daarna geen minuut bij Ajax én Oranje. Heeft inmiddels 990 minuten op de teller staan, het meest van alle potentiële WK-keepers. Daar kan zomaar elf keer negentig minuten bij komen.

Steven Bergwijn (nog maximaal 11 wedstrijden)

Passeert komend weekend de grens van de duizend minuten. Staat als vaste basisspeler van Ajax en Oranje nu op 969 minuten en daar komt voor het WK nog heel veel bij. Het contrast is enorm met de afgelopen seizoenen bij Tottenham Hotspur, maar vooralsnog kan de aanvaller dat fysiek prima aan.

Kenneth Taylor (nog maximaal 11 wedstrijden)

Kreeg met 812 minuten bij Ajax en Oranje tot dusver meer speeltijd dan menigeen had verwacht. Mag bij de Amsterdammers bijna altijd starten en als dat niet verandert, is een plek in de WK-selectie heel dichtbij.

De internationals van Ajax spelen nog vier wedstrijden in de Champions League. De internationals van Ajax spelen nog vier wedstrijden in de Champions League. Foto: Getty Images

Justin Bijlow (nog maximaal 11 wedstrijden)

Na de fysieke problemen van de afgelopen jaren is hij dit seizoen tot dusver fit. Keepte in de Europa League en de Eredivisie 810 minuten in totaal. Probleem is dat fit blijven niet genoeg zal zijn, nadat Van Gaal hem buiten de Oranjeselectie had gelaten voor de duels met Polen en België. Heeft nog elf wedstrijden (zeven in de Eredivisie en vier in de Europa League) om een plek af te dwingen in de WK-selectie.

Steven Berghuis (nog maximaal 11 wedstrijden)

Pendelt bij Oranje tussen bank en basis, maar mag bij Ajax bijna altijd starten. Het resultaat is 751 minuten speeltijd tot dusver. Moet in de resterende elf wedstrijden voor de Amsterdammers hopen dat zijn rugproblemen niet weer opspelen.

Devyne Rensch (nog maximaal 11 wedstrijden)

Is bezig aan zijn eerste seizoen als vaste basisspeler bij Ajax. Dat leverde hem 733 minuten speeltijd op, terwijl hij bij Oranje op de bank bleef. Lijkt als stand-in van wingback Denzel Dumfries hard op weg naar het WK, maar kan zich geen terugval veroorloven in de resterende elf wedstrijden van de Amsterdammers.

Bryan Brobbey (nog maximaal 11 wedstrijden)

Veroverde een basisplaats bij Ajax en verloor die weer. De teller staat qua speeltijd daardoor (inclusief Jong Oranje) pas op 457 minuten. Zal in het resterende schema van de Amsterdamse club vast nog redelijk wat minuten maken in de Eredivisie (zeven wedstrijden) en de Champions League (vier duels), maar de kans is groot dat dat vooral als invaller zal zijn. Een plek in de WK-selectie is daarmee ver weg.

Davy Klaassen (nog maximaal 11 wedstrijden)

Kwam door zijn, zoals hij het zelf noemt, "irritante" reserverol bij Ajax pas tot 445 minuten (inclusief Oranje). Een plek in de WK-selectie zal - ook als hij bankzitter blijft - niet in gevaar komen voor de middenvelder, die Van Gaal zijn "kampioen van het druk zetten" noemt.

Davy Klaassen wil voor het WK zijn basisplaats terugveroveren bij Ajax. Davy Klaassen wil voor het WK zijn basisplaats terugveroveren bij Ajax. Foto: Getty Images

Pascal Struijk (nog maximaal 9 wedstrijden)

Zonder Europese verplichtingen en interlandvoetbal - de verdediger van Leeds United was een van de afvallers uit de voorselectie van Van Gaal - heeft hij relatief veel ademruimte tot het WK. Vraag is of hij daar blij mee is, nu hij tot dusver 585 minuten heeft gespeeld. Zal een sterke indruk moeten maken in de laatste negen wedstrijden (acht in de Premier League en één in de League Cup) van Leeds om Van Gaal te overtuigen. En dan nog is hij waarschijnlijk afhankelijk van blessures bij concurrenten.

Vincent Janssen (nog maximaal 8 wedstrijden)

Is met Royal Antwerp Europees al uitgeschakeld en speelt daardoor tot het WK louter wedstrijden (maximaal acht) in de Belgische competitie. Speelde tot dusver 879 minuten waarin hij steeds vaker ging scoren.

Marten de Roon (nog maximaal 8 wedstrijden)

Kreeg de afgelopen interlandperiode eindelijk weer eens veel speeltijd van Van Gaal, waardoor de teller dit seizoen opliep tot 765 minuten. Heeft het zonder Europese verplichtingen rustiger met Atalanta dan in de afgelopen seizoenen. Nog acht Serie A-wedstrijden en dan wacht het WK.

Teun Koopmeiners (nog maximaal 8 wedstrijden)

Ontbreekt dit seizoen met Atalanta in Europa en dus speelde hij ondanks een vaste basisplaats pas 636 minuten, inclusief de eerste minuten met Oranje tegen Polen. Kent met maximaal acht wedstrijden in de Serie A een relatief rustige aanloop richting het WK.

Teun Koopmeiners speelt tot het WK louter wedstrijden in de Serie A. Teun Koopmeiners speelt tot het WK louter wedstrijden in de Serie A. Foto: Getty Images

Wout Weghorst (nog maximaal 8 wedstrijden)

Speelde in totaal 633 minuten voor Besiktas en Oranje, waar hij niet verder kwam dan een korte invalbeurt in Polen. Ontbreekt met de Turkse club in Europa en dus rest hem tot het WK zeven competitiewedstrijden en een bekerduel.

Andries Noppert (nog maximaal 8 wedstrijden)

Met een uitwedstrijd tegen Hoek op 18 oktober heeft sc Heerenveen gunstig geloot in de KNVB-beker, al zal de keeper van de Friezen dat misschien jammer vinden. De kans dat het uitdraait op een strafschoppenserie is immers bijzonder klein. Verder staan er tot het WK zeven Eredivisie-wedstrijden op het programma voor de potentiële penaltykiller van Oranje, die tot dusver 630 minuten speelde.

Jasper Cillessen (nog maximaal 8 wedstrijden)

Speelde sinds zijn komst altijd bij NEC en dat is goed voor 540 minuten. Kan met nog zeven Eredivisie-wedstrijden en een KNVB-bekerduel relatief rustig toewerken naar zijn tweede eindtoernooi. Tegelijkertijd kan concurrent Pasveer zich onderscheiden in de Champions League, waardoor het spannende weken worden voor de doelman van de Nijmegenaren.