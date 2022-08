De koploper van de Premier League (Arsenal), een Noorse stuntploeg van boven de poolcirkel (FK Bodø/Glimt) en de laatste winnaar van de Europacup II (Lazio). Lees hier alles wat je moet weten over de tegenstanders van PSV en Feyenoord.

Met Arsenal komt de op papier sterkste ploeg van de Europa League naar Eindhoven. Vorig seizoen liep de club op de laatste speeldag de vierde plek in de Premier League mis, waardoor het deelname aan de Champions League aan aartsrivaal Tottenham Hotspur moest laten.

Oud-speler Mikel Arteta is sinds december 2019 trainer van de club. De voormalige middenvelder deed twee jaar ervaring op als assistent van Josep Guardiola bij Manchester City. En dat is terug te zien aan het spel van het huidige Arsenal: veel balbezit, snel druk zetten na balverlies en veel positiewisselingen voorin. Het leverde tot nu toe een uitstekende seizoensstart op. 'The Gunners' zijn als enige ploeg in de Premier League nog zonder puntverlies en hebben ook het beste doelsaldo.

Belangrijke spelers: Martin Ødegaard, Gabriel Jesus, Bukayo Saka

Beste Europese prestatie: 1999/2000: UEFA Cup-finale (verloren), 2005/2006: Champions League-finale (verloren), 2018/2019: Europa League-finale (verloren)

Arsenal viert een doelpunt tegen Bournemouth (0-3-winst). De ploeg van trainer Mikel Arteta staat momenteel bovenaan in de Premier League.

FK Bodø/Glimt

Onder leiding van trainer Kjetil Knutsen en technisch directeur Aasmund Bjørkan werd er enkele jaren geleden een revolutie ontketend bij FK Bodø/Glimt. De club is afkomstig uit het dorp Glimt, in het noorden van Noorwegen (boven de poolcirkel). Slechts twee jaar na de promotie naar het hoogste niveau werd de club uit het dorp met 50.000 inwoners voor het eerst landskampioen.

Door slimme scouting te koppelen aan aanvallend voetbal presteert Bodø/Glimt al jaren bovengemiddeld goed. In Europees verband wonnen de Noren afgelopen seizoen onder meer van AS Roma, Celtic en AZ. De beste Europese prestatie is voorlopig een plek in de kwartfinales in de Conference League, maar de ploeg van Knutsen gaat nu proberen te stunten in de Europa League. PSV is gewaarschuwd.

Belangrijke spelers: Ola Solbakken, Nikita Haikin, Hugo Vetlesen

Beste Europese prestatie: 2021/2022: kwartfinales Conference League

FC Zürich

FC Zürich is de recordkampioen van Zwitserland (dertien landstitels) en is daarnaast de enige club uit dat land die ooit de halve finales van de Champions League haalde. Het is wel een tijdje terug dat dat voor het laatst gebeurde, namelijk in 1977.

FC Zürich maakt tegenwoordig vooral naam door de vele talenten die de selectie herbergt. Vooral aanvaller Willy Gnonto trekt de aandacht. De Italiaan kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Internazionale, kende twee goede seizoenen en debuteerde recent zelfs in de nationale ploeg van Italië. Voorlopig staat Gnonto nog onder contract bij FC Zürich, maar het is nog afwachten of dat tijdens de groepsfase ook zo is.

Belangrijke spelers: Willy Gnonto, Becir Omeragic, Adrià Guerrero

Beste Europese prestatie: 1963/1964 en 1976/1977: halve finales Champions League

FC Zürich-aanvaller Willy Gnonto stond afgelopen zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord. Voorlopig is de Italiaan nog speler van FC Zürich.

Lazio

In groep F vinden we naast Feyenoord nog een andere traditieclub: Lazio. De club is de laatste seizoenen wel meer een subtopper dan een titelkandidaat. De laatste landstitel dateert alweer van 2000. Wel gingen de 'Biancocelesti' in 1999 de geschiedenisboeken in als de laatste winnaar van de Europacup II. Sinds 2021 staat de ploeg onder leiding van trainer Maurizio Sarri.

Van het kenmerkende spel met veel passes waarmee Sarri met name bij Napoli hoogtij vierde, is voorlopig nog weinig te zien in Rome. Afgelopen seizoen werd Lazio vijfde in de Serie A en viel vooral het grote aantal tegendoelpunten op (58). Sterspeler Sergej Milinkovic-Savic wordt al jaren in verband gebracht met een vertrek naar een grotere club, maar maakt zijn minuten voorlopig nog altijd in het lichtblauw.

Belangrijke spelers: Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Ciro Immobile

Beste Europese prestatie: 1998/1999: winnaar Europacup II

FC Midtjylland

FC Midtjylland geldt als een van de voorlopers van de datarevolutie in het professionele voetbal, waarbij wordt ingezet op scouting op basis van statistieken. De Engelse professionele gokker Matthew Benham (ook eigenaar van Brentford) werd in 2014 eigenaar van de provincieclub. In 2015 werd Midtjylland voor het eerst kampioen van Denemarken. Dat kunstje herhaalde de ploeg uit Jutland in 2018 en 2020.

Midtjylland is de competitie teleurstellend begonnen: van de eerste zes wedstrijden werd er slechts één gewonnen. Het kostte trainer Bo Henriksen de kop. Hij werd vervangen door de Spanjaard Albert Capellas (oud-Vitesse). Dragende spelers zijn onder meer aanvallende middenvelder Evander en aanvaller Anders Dreyer.

Belangrijke spelers: Evander, Anders Dreyer

Beste Europese prestatie: 2020/21: groepsfase Champions League

Albert Capellas is de nieuwe trainer van Midtjylland.

Sturm Graz

Het Oostenrijkse Sturm Graz geldt als outsider in deze zware Europa League-poule. Momenteel bezet de formatie van trainer Christian Ilzer de vierde plaats in de Oostenrijkse Bundesliga. Afgelopen seizoen was Sturm Graz tegenstander van PSV in de Europa League. De Eindhovenaren wonnen twee keer.

Absolute blikvanger van de club uit het skigebied Stiermarken is de negentienjarige spits Deen Rasmus Höjlund. De jongeling kwam in januari voor een kleine 2 miljoen euro over van FC Kopenhagen en maakte indruk door in zijn eerste 21 wedstrijden voor de Oostenrijkers twaalf keer te scoren.

Belangrijke spelers: Rasmus Höjlund, David Affengruber

Beste Europese prestatie: 1998/1999, 1999/2000 en 2000/2001: groepsfase Champions League