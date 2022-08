Het FC Twente van Ron Jans duelleert donderdag met Fiorentina om een ticket voor de groepsfase van de Conference League. Met de succesvolle route van de tukkers doet de 63-jarige oefenmeester dat ene verhaal uit 2020 naar de achtergrond verdwijnen. Een portret van een man die zo veel meer is dan een voetbaltrainer.

Ron Jans is de warme vader en opa, de liefhebbende echtgenoot die zijn vrouw Marjo in de VS acht weken moest missen en besloot: dit nooit meer. Hij is de trainer die bij zijn spelers polst of thuis alles goed verloopt; die het menselijke prevaleert boven data en zijn gevoel laat beslissen.

De man ook die zijn hele leven al politiek links georiënteerd is: liever betaalt hij wat meer belasting zodat iedereen het goed heeft dan dat hij in een land leeft dat talloze daklozen telt. Hij is degene die Martin Luther King aanhaalde in zijn speech voor zijn spelersgroep bij FC Cincinnati en ook in Mahatma Ghandi en Nelson Mandela zijn voorbeelden heeft.

Ron Jans. Dat is ook de man aan wie sinds zijn periode bij Cincinnati het woord racisme kleeft.

Met letterlijk één woord raakte zijn tot dan toe voorkomende imago bezoedeld. Hij verdedigde zich dan ook: dit is niet de man die hij is. Jans is vriendelijk en down to earth. Vraag maar na in Nederland. Goedlachs, open, warm en relativerend, zullen ze zeggen. De Eredivisie-kijker ziet het dan ook wel voor zich: hoe dat in de kleedkamer bij FC Cincinnati moet zijn gegaan.

Context is alles

Een ruig rapnummer bonkt tegen de wanden en tussen het jonge en getatoeëerde grut probeert knuffelbeer Jans met een grote smile wat hiphopmoves uit. In het heetst van de strijd en met bouncend lijf gooit hij er twee woorden uit: hey en dat ene racistische en voor witte mensen verboden woord, nigger.

Wij, hier, zouden denken: oei. Maar we zouden ook weten: context is alles, zeker in het leven van Jans, van wie we zeker weten: zijn intenties zijn nooit slecht.

In de VS liep het net iets anders. Context is daar niets, zeker niet in het Amerikaanse leven van Jans. Bij zo veel absurdisme verbleekte zelfs zijn lach; zijn nuchtere blik in het door opportunisme overladen voetbal was in dit geval niet meer toereikend. Op het opboksen tegen zo veel bureaucratie was voor hem maar één woord van toepassing: "Kafka."

Ron Jans was uiteindelijk een half jaar actief bij FC Cincinnati. Foto: Pro Shots

Verrast door zijn eigen spontaniteit

De Zwollenaar is alweer 2,5 jaar verder en niemand heeft het nog over FC Cincinnati, hooguit wat journalisten die een achtergrondverhaal maken. Het gaat al lang weer over zijn goede werk bij FC Twente. En hijzelf noemde die periode tegenover Voetbal International "geen trauma, zelfs geen tik."

Nee, FC Cincinnati is inmiddels niet meer dan "een schrammetje". "Ik wil verstandiger worden, zonder mijn openheid te verliezen." Hij is dan ook de man die zich weleens door zijn eigen spontaniteit verrast weet.

Neem dat dansje op het podium voor duizenden Zwollenaren. Hij had er tegenop gezien, tegen die huldiging na de winst van de beker in 2014; om daar het middelpunt van te zijn. Aan hem is dan ook geen biografie besteed; je moet een boek waard zijn, vindt hij. En toen was er voor het oog van al die Zwolse supporters opeens die frivoliteit.

Typisch Ron Jans, impulsief en vervolgens weifelend terugkijkend op zijn eigen ongeremdheid, bang dat hij zich daarmee onbedoeld op de voorgrond zet. Of erger: dat hij iets zei wat anderen zou beledigen. Zoals toen bij… nou goed, genoeg daarover.

Trainersloopbaan Ron Jans in het profvoetbal 2002-2010: FC Groningen

2010-2012: sc Heerenveen

2012: Standard Luik

2013-2017: PEC Zwolle

2019-2020: FC Cincinnati

2020-heden: FC Twente

Liever spanning dan weelde

Ron Jans is maatschappelijk betrokken, sociaal geëngageerd en algemeen ontwikkeld. Hij heeft een voorliefde voor muziek. In een interview met de Volkskrant zei hij dat hij in muziek accepteert wat hij verder afwijst: "Destructie en verslaving." In Cincinnati verzamelde hij in no time 250 cd's bij elkaar, die hij na zijn abrupte vertrek aan de materiaalman gaf. Natuurlijk heeft hij Spotify, maar Jans heeft liever de spanning vooraf dan de weelde van alle mogelijkheden.

Muziek staat op één, maar ook boeken kunnen hem bekoren. En anders kijkt hij een film, ook dan het liefst met een diepere maatschappelijke laag, en hij wil met Marjo weleens een serie bingewatchen. Kunst en cultuur mag in dat rijtje niet ontbreken. Hij vertelde zijn spelersgroep bij Cincinnati over de impact die het Underground Railroad-museum op hem had.

Hij legde een link tussen slavernij en het omgaan met tegenslagen en niemand die er op dat moment over viel. Tot hij dat ene woord in de mond nam en ook deze uitspraak in het onderzoek werd opgerakeld. Maar daarover hadden we al genoeg gezegd.

Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal met PEC Zwolle in 2014. Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal met PEC Zwolle in 2014. Foto: Pro Shots

Zwolle als epicentrum van de wereld

Een bezoek aan een stad laat Jans eerst voorafgaan door het lezen van een boek. Maar toen hij in 1987 naar het Japanse Mazda Sport trok, was hij nog allesbehalve een avonturier. Opgegroeid in Zwolle en getrouwd met een meisje uit de buurt had hij alleen nog van andere clubs geproefd. Op zijn achttiende kreeg hij de behoefte thuis te verlaten en de wijde wereld in te trekken. Zo vertrok hij naar… Zwolle. De binnenstad als het epicentrum van de wereld van Ron Jans.

Sinds hun avontuur in Japan laaft hij zich met datzelfde meisje aan alle prachten in de wereld. Als analist voor de NOS tijdens het WK van 2010 had hij dan ook één voorwaarde: geen salaris, wel zijn vrouw Marjo aan zijn zijde. "Mensen zeggen dat je niet verliefd kunt blijven, maar ik voel van wel", zei hij in een interview met RTV Oost.

De kleine Jans groeide in volkswijk De Pierik op te midden van zijn familie: zijn opa, oma, oom en tante woonden in dezelfde straat. Zijn moeder was een open mens, sociaal en warm. Een vrouw die met haar Zwols dialect de buurt rondging met een schaal vol hapjes. Voor haar kinderen kookte ze op maat: voor Ron geen spruitjes, en bietjes alleen zónder uien. Zijn vader was lange tijd 'Dolle Dries' in het eerste van Zwolle. Geld verdienen kon je er toen nog niet mee, dus stond hij aan de lopende band bij Philips, was hij typemachinemonteur en werkte hij als conciërge op school.

Jans is afkomstig uit een socialistisch nest

Het gezin Jans was een socialistisch nest en met de jaren begon ook Ron zich allerlei maatschappelijke vragen te stellen. Als basisschooljongen zat hij al verzonken in boeken, en dat bleef als voetballer zo. Ploeggenoot bij Roda JC Martin van Geel vroeg hem wat voor voetballer hij nou eigenlijk was. "Bén je wel een voetballer?" Jans' talenten lagen duidelijk meer buiten de lijnen dan erbinnen; hoewel hij als linksbuiten een verdienstelijke carrière opbouwde, timmerde hij toch vooral als trainer aan de weg.

En als mens, zou Ron Jans daarop kunnen antwoorden. Zijn kinderen weten wie hun vader is en hij kijkt uit naar de tijd dat hij Marjo wat kan teruggeven na alle opofferingen voor zijn carrière. Gelovig is Ron Jans dan weer niet. Hoewel aangetrokken tot het boeddhisme, blijft hij atheïst. Hij wil niet leven volgens de beperkingen van een religie en belijdt zijn eigen geloof: dat van goed en fout. Varend op een moreel kompas is Ron Jans zijn eigen bijbel. Een goed mens zijn, dat zit vanbinnen. Dan kunnen ze bij Cincinnati zeggen wat ze willen. Daarover hoeven we het nu echt niet meer te hebben.