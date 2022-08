Ajax leeft toe naar de Champions League-loting van donderdagavond 18.00 uur. De Amsterdammers zitten in pot 1. Welke tegenstanders kan het Nederlandse ijzer in het vuur treffen? NU.nl zet alle Champions League-deelnemers op een rij.

Pot 1

Real Madrid

CL-deelnames: 26

Beste prestatie: eindwinnaar, 8 keer (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Trainer: Carlo Ancelotti

Belangrijke aanwinsten: Antonio Rüdiger en Aurélien Tchouaméni

Real Madrid was afgelopen seizoen meermaals dicht bij uitschakeling, maar op de een of andere manier kwam 'De Koninklijke' uit verloren positie terug tegen Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City. In de finale tegen Liverpool leunde Real Madrid vooral op de defensie en volstond een geslaagde counter (met als eindstation Vinícius Júnior) voor het heroveren van de 'cup met de grote oren'. Op de transfermarkt liep voorzitter Florentino Pérez een blauwtje, doordat Kylian Mbappé ervoor koos zijn contract bij Paris Saint-Germain te verlengen. De recordwinnaar van de Champions League deed desondanks goede zaken met de komst van de veelzijdige middenvelder Aurélien Tchouaméni en de transfervrije verdediger Antonio Rüdiger. In de jacht op titelprolongatie rekent Ancelotti ouderwets op de klasse van Karim Benzema. De vraag is wel of de naar Manchester United vertrokken Casemiro adequaat wordt vervangen.

Eintracht Frankfurt

CL-deelnames: 0

Beste prestatie: -

Trainer: Oliver Glasner

Belangrijke aanwinsten: Lucas Alario en Mario Götze

Eintracht Frankfurt leed vorig seizoen in de Bundesliga meer nederlagen (twaalf) dan dat de ploeg zeges in de wacht sleepte (tien). Dat resulteerde in een kleurloze elfde plaats. Natuurlijk maakte de Europa League-campagne alles goed. 'Die Adler' elimineerden onder meer FC Barcelona op weg naar de na een strafschoppenserie gewonnen finale tegen Rangers FC. De Europa League-triomf was direct goed voor een Champions League-ticket, wat het voor de club makkelijker maakte om Mario Götze te verleiden de overstap te maken. De 1-6-nederlaag tegen Bayern München op de eerste speeldag van de Bundesliga toonde aan dat de Europa League-houder het een niveau hoger waarschijnlijk zwaar gaat krijgen.

Eintracht Frankfurt rekende vorig seizoen in de Europa League-finale af met Rangers FC. Eintracht Frankfurt rekende vorig seizoen in de Europa League-finale af met Rangers FC. Foto: AFP

Manchester City

CL-deelnames: 11

Beste prestatie: verliezend finalist (2021)

Trainer: Josep Guardiola

Belangrijke aanwinsten: Julián Álvarez, Erling Haaland en Kalvin Phillips

Het is alweer twaalf seizoenen geleden dat Josep Guardiola voor het laatst de Champions League won. Sinds de triomf met FC Barcelona in 2011 lijken ploegen van de Catalaan vervloekt in de eindfase van het miljoenenbal. Het aantrekken van Erling Haaland moet Manchester City het laatste duwtje richting ultieme glorie geven. De 22-jarige Noor liet 23 goals aantekenen in de 19 Champions League-duels die hij afwerkte voor Red Bull Salzburg en Borussia Dortmund. Die ploegen maakten vaak niet het spel, waardoor Haaland met zijn snelheid en diepgang in zijn kracht kon worden benut. Bij Manchester City zal de doelpuntenmachine moeten laten zien mee te kunnen in het combinatiespel. Dat gaat hem voorlopig goed af.

AC Milan

CL-deelnames: 18

Beste prestatie: eindwinnaar, 3 keer (1994, 2003 en 2007)

Trainer: Stefano Pioli

Belangrijke aanwinsten: Charles De Ketelaere en Divock Origi

Na seizoenen van sportief verval en chaotische overnames staat AC Milan weer helemaal op de kaart. 'De Rossoneri' bleven Internazionale vorig seizoen nipt voor in een zinderende titelrace en hopen nu de Europese gloriedagen te doen herleven. Er staat nog een rekening open: vorig seizoen pakte AC Milan in een Champions League-groep met Liverpool, Atlético Madrid en FC Porto slechts vier punten. Natuurlijk is de veertigjarige Zlatan Ibrahimovic het uithangbord van de club uit de modestad, maar de speler met het grootste aandeel in de scudetto was toch echt Rafael Leão. De 23-jarige Portugees is met zijn snelheid en creativiteit een bron van gevaar.

Rafael Leão maakte vorig seizoen elf goals in de Serie A. Rafael Leão maakte vorig seizoen elf goals in de Serie A. Foto: AFP

Bayern München

CL-deelnames: 25

Beste prestatie: eindwinnaar, 3 keer (2001, 2013 en 2020)

Trainer: Julian Nagelsmann

Belangrijke aanwinsten: Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt, Sadio Mané en Noussair Mazraoui

Alleen het winnen van de landstitel is allang niet meer genoeg voor Bayern München. Daarom hielden de fans van 'Der Rekordmeister' gemengde gevoelens over aan het afgelopen seizoen, waarin Villarreal hun ploeg pootje lichtte in de kwartfinales van de Champions League en al voor de winterstop het doek viel in het Duitse bekertoernooi. Bayern zag in de zomer Robert Lewandowski vertrekken naar FC Barcelona, maar is er in de breedte sterker op geworden door de komst van onder anderen Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. En met Sadio Mané heeft de drievoudig eindwinnaar van de Champions League een waardig opvolger gestrikt voor de zo trefzekere Pool.

Paris Saint-Germain

CL-deelnames: 14

Beste prestatie: verliezend finalist (2020)

Trainer: Christophe Galtier

Belangrijke aanwinsten: Vitinha, Renato Sanches en Nordi Mukiele

Met het langer vastleggen van Kylian Mbappé ging de grootste wens van de Paris Saint-Germain-leiding voor de transferperiode eind mei al in vervulling. De 23-jarige aanvaller negeerde de avances van Real Madrid en tekende voor drie jaar bij. Op basis van de resultaten in de Ligue 1 heeft de nieuwe trainer Christophe Galtier de boel al aardig op de rit. Lionel Messi is helemaal geacclimatiseerd en Neymar lijkt de vorm te pakken te hebben waar PSG in 2017 een bedrag van 222 miljoen euro voor neertelde. Om een keer indruk te maken in de Champions League zal de Franse alleenheerser vooral in verdedigend opzicht beter voor de dag moeten komen.

Lionel Messi probeert zich te revancheren voor een teleurstellend debuutjaar bij Paris Saint-Germain. Lionel Messi probeert zich te revancheren voor een teleurstellend debuutjaar bij Paris Saint-Germain. Foto: AFP

FC Porto

CL-deelnames: 25

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (2004)

Trainer: Sérgio Conceição

Belangrijke aanwinsten: David Carmo en Gabriel Veron

Slechts vier gelijke spelen en één nederlaag stond FC Porto vorig seizoen toe op weg naar het veroveren van de Portugese landstitel. De ploeg van trainer Sérgio Conceição snakt nu naar Europees succes. Sinds de eindzege in de Europa League in 2011 stelt FC Porto buiten de landsgrenzen eigenlijk chronisch teleur. Dat komt voor een groot deel door de jaarlijkse uittocht van talenten. Deze zomer raakte de Champions League-winnaar van 2004 de veelzijdige middenvelder Vitinha kwijt aan Paris Saint-Germain, terwijl toptalent Fábio Vieira koos voor Arsenal.

Ajax

CL-deelnames: 17

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (1995)

Trainer: Alfred Schreuder

Belangrijke aanwinsten: Calvin Bassey, Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Owen Wijndal

Qua punten kan Ajax het niet beter doen dan de vorige groepsfase in de Champions League. De zes zeges in de eerste ronde bleken in de achtste finale tegen Benfica echter niets waard. Ajax haalde in de maanden daarna op het tandvlees de landstitel binnen en is nu voor de vijfde keer op rij present in het elitetoernooi. Met name in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen (6-1) bleek hoeveel aanvallende klasse er schuilt in de selectie van trainer Alfred Schreuder. Door de hoge notering van Nederland op de coëfficiëntenlijst loten de hoofdstedelingen mee in pot 1. De laatste Eredivisie-club voor wie dit gold, was PSV in 2015.

Antony is begonnen aan zijn derde seizoen bij Ajax. Manchester United zit achter de Braziliaan aan. Antony is begonnen aan zijn derde seizoen bij Ajax. Manchester United zit achter de Braziliaan aan. Foto: Pro Shots

Pot 2

Liverpool

CL-deelnames: 14

Beste prestatie: eindwinnaar, 2 keer (2005 en 2019)

Trainer: Jürgen Klopp

Belangrijke aanwinsten: Fábio Carvalho en Darwin Núñez

Van het befaamde trio Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané is alleen Salah nog in vrijwel elke Liverpool-wedstrijd te zien. Mané is overgestapt naar Bayern München en Firmino wordt elk seizoen iets minder vaak ingezet. Darwin Núñez en Luis Díaz zijn de nieuwe aanvallende attracties in het keurkorps van Klopp, die vorig seizoen zijn ploeg nipt naast de Champions League- en Premier League-titel zag grijpen. 'The Reds' hebben er een slopend seizoen op zitten en het is de vraag of de ploeg na deze prijzenjacht mentaal voldoende is hersteld. Los van het aantrekken van Núñez bleef grote transferactiviteit op Anfield uit. Klopp gelooft in de kern van de ploeg die hem al zoveel successen schonk.

Chelsea

CL-deelnames: 14

Beste prestatie: eindwinnaar, 2 keer (2012 en 2021)

Trainer: Thomas Tuchel

Belangrijke aanwinsten: Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly en Raheem Sterling

Wie dacht dat Chelsea na het vertrek van eigenaar Roman Abramovich qua transferuitgaven een stapje terug zou doen, heeft het mis. Ook Todd Boehly, de zakenman die het nu voor het zeggen heeft op Stamford Bridge, is bereid flink te investeren in de spelersgroep. Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling en Marc Cucurella zijn directe versterkingen die het vertrek van Andreas Christensen en Antonio Rüdiger grotendeels compenseren. Chelsea mist nog wel een centrumspits met ervaring in de top na het vertrek van Romelu Lukaku (op huurbasis naar Internazionale) en Timo Werner. De Londenaren hebben nog een week om die vacature in te vullen. Pierre-Emerick Aubameyang, niet meer eerste keuze bij FC Barcelona, is een topkandidaat.

Marc Cucurella werd door Chelsea overgenomen van Brighton & Hove Albion. Marc Cucurella werd door Chelsea overgenomen van Brighton & Hove Albion. Foto: Reuters

FC Barcelona

CL-deelnames: 26

Beste prestatie: eindwinnaar, 4 keer (2006, 2009, 2011 en 2015)

Trainer: Xavi

Belangrijke aanwinsten: Andreas Christensen, Franck Kessié, Jules Koundé, Robert Lewandowski en Raphinha

In augustus 2021 deed FC Barcelona-preses Joan Laporta de rampzalige financiële situatie van de club uit de doeken. Wat vooral bleef hangen? De 1,3 miljard euro schuld die hij openbaarde. Lionel Messi kon niet worden vastgelegd en trainer Ronald Koeman werd met een naar FC Barcelona-maatstaven matige selectie het seizoen ingestuurd. Een jaar later is alles anders. Met behulp van allerlei financiële foefjes (de Catalanen verkochten bijvoorbeeld een deel van de televisierechten tot 2047 aan een investeringsmaatschappij) is er fors geïnvesteerd in de spelersgroep. Op papier kan trainer Xavi een team opstellen dat tot diep in het voorjaar actief is in de Champions League. Na de teleurstelling van vorig seizoen - uitschakeling in de eerste ronde - azen de Catalanen op eerherstel.

Juventus

CL-deelnames: 22

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (1996)

Trainer: Massimiliano Allegri

Belangrijke aanwinsten: Bremer, Filip Kostic, Ángel Di María en Paul Pogba

Na negen opeenvolgende landstitels moest Juventus de afgelopen twee seizoenen een stap terugdoen. Andrea Pirlo bleek te onervaren als hoofdtrainer en het terughalen van Massimiliano Allegri in de zomer van 2021 is nog geen onverdeeld succes. Juventus won in het voorbije Serie A-seizoen slechts 18 van de 38 duels en finishte als vierde. Al in de winterstop kreeg de selectie met goalgetter Dusan Vlahovic een flinke impuls en deze zomer springt de komst van Ángel Di María en Paul Pogba in het oog. Laatstgenoemde, die bij Manchester United de wisselvalligheid nooit van zich af kon schudden, is na zes jaar teruggekeerd in Turijn. Voor de naar Bayern München vertrokken Matthijs de Ligt werd Bremer aangetrokken. De Braziliaan kwam voor ruim 40 miljoen euro over van Torino.

Paul Pogba is na zes jaar terug in Turijn. Paul Pogba is na zes jaar terug in Turijn. Foto: ANP / EPA

Atlético Madrid

CL-deelnames: 12

Beste prestatie: verliezend finalist, 2 keer (2014 en 2016)

Trainer: Diego Simeone

Belangrijke aanwinsten: Nahuel Molina, Álvaro Morata en Axel Witsel

Diego Simeone vierde afgelopen jaar zijn tienjarig jubileum als hoofdtrainer van Atlético Madrid. Bij de entree van de Argentijn hadden 'Los Rojiblancos' slechts drie keer hun opwachting gemaakt in de Champions League. Nu staat de club voor zijn dertiende deelname. Als het bestuur van Atlético vermoedt dat een frisse wind nodig is, wordt een deel van de selectie vervangen in plaats van de trainer. Afgelopen seizoen kon de ploeg van Simeone niet voortborduren op de verrassende landstitel van 2021. In La Liga zat een nieuw kampioenschap er geen moment in. Real Madrid en het in een crisis verkerende FC Barcelona bleven Atlético voor. Uitpakken met transfers deed de club uit Madrid deze zomer niet. Het is vooral de vraag of toptalent João Félix dit seizoen definitief doorbreekt.

Sevilla

CL-deelnames: 7

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2018)

Trainer: Julen Lopetegui

Belangrijke aanwinsten: Isco, Marcão en Alex Telles

Sevilla wordt vaak genoemd als underdog in de Spaanse titelrace, maar de club uit Andalusië heeft deze zomer een jasje uitgedaan met het vertrek van verdedigers Diego Carlos en Jules Koundé. Voorin kampte Sevilla al met de nodige problemen, getuige ook het magere aantal treffers (53) dat de club vorig seizoen in La Liga maakte. De transfervrij van Real Madrid overgekomen Isco moet voor een extra dosis creativiteit zorgen. En van Youssef En Nesyri wordt dit seizoen verwacht dat hij zijn schamele productie van vorig seizoen (vijf goals) minimaal verdubbelt. Dit Sevilla lijkt te licht om een hoofdrol in de Champions League te spelen. Dat lukte vorig seizoen in een pretpoule met VfL Wolfsburg, Lille en Red Bul Salzburg ook al niet.

Sevilla-trainer Julen Lopetegui zag de nodige sterkhouders vertrekken. Sevilla-trainer Julen Lopetegui zag de nodige sterkhouders vertrekken. Foto: ANP / EPA

RB Leipzig

CL-deelnames: 4

Beste prestatie: halve finale, 1 keer (2020)

Trainer: Domenico Tedesco

Belangrijke aanwinsten: David Raum, Xaver Schlager en Timo Werner

Domenico Tedesco behaalde in 2016 met een hoger eindcijfer dan klasgenoot Julian Nagelsmann zijn diploma aan het Duitse trainersinstituut. De Italiaanse Duitser liet vorig seizoen zien ook in de praktijk uitstekend mee te kunnen. Tedesco verving halverwege het seizoen de ontslagen Jesse Marsch en leidde RB Leipzig van de elfde naar de vierde plaats. Het winnen van de DFB-Pokal maakte het helemaal een geslaagd seizoen. Op de transfermarkt deed de in 2009 opgerichte club prima zaken door Timo Werner terug te kopen van Chelsea en wingback David Raum op te pikken bij 1899 Hoffenheim. Brian Brobbey, gecontracteerd in het voorjaar van 2021 toen Nagelsmann als hoofdtrainer van RB Leipzig fungeerde, werd van de hand gedaan aan Ajax.

Tottenham Hotspur

CL-deelnames: 5

Beste prestatie: verliezend finalist, 1 keer (2019)

Trainer: Antonio Conte

Belangrijke aanwinsten: Yves Bissouma, Clément Lenglet, Ivan Perisic en Richarlison

Antonio Conte heeft waarschijnlijk zijn grootste prestatie van het seizoen al geleverd. De Italiaanse manager kreeg het namelijk voor elkaar dat de zuinige Tottenham Hotspur-eigenaar Daniel Levy de portemonnee trok en voor ruim 100 miljoen euro aan versterkingen vastlegde. Vorig seizoen verving Conte al vroeg in het seizoen Nuno Espírito Santo, onder wiens leiding de Londenaren geen moment overtuigden. De Italiaan kreeg de boel weer op de rit en rekende af met Arsenal in een strijd om een Champions League-ticket. Met de komst van Richarlison wint de verliezend finalist van 2019 aan creativiteit. En allrounder Yves Bissouma koppelt snelheid aan technisch inzicht.

Richarlison bezorgt Spurs een extra dosis creativiteit. Richarlison bezorgt Spurs een extra dosis creativiteit. Foto: Reuters

Pot 3

Borussia Dortmund

CL-deelnames: 16

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (1997)

Trainer: Edin Terzic

Belangrijke aanwinsten: Karim Adeyemi, Sébastien Haller, Anthony Modeste, Nico Schlotterbeck en Niklas Süle

Borussia Dortmund liet het de afgelopen seizoenen doorgaans afweten in wedstrijden waarin er in mentaal opzicht iets extra's werd gevraagd. Vaak raakte de ploeg het spoor na een enkele tegenslag al bijster. Aan de nieuwe coach Edin Terzic, die in het seizoen 2020/2021 al enkele maanden als interim-trainer fungeerde, om ervoor te zorgen dat zijn spelers meer haar op de tanden krijgen. In de voorbereiding werd de voetbalwereld opgeschrikt door het nieuws dat bij Sébastien Haller een kwaadaardige tumor is geconstateerd. De Franse Ivoriaan is aangetrokken als de beoogde opvolger van Erling Haaland, die na ruim twee jaar vertrok naar Borussia Dortmund. Donyell Malen aast na een wisselvallig debuutseizoen op zijn doorbraak.

Red Bull Salzburg

CL-deelnames: 4

Beste prestatie: achtste finale, 1 keer (2022)

Trainer: Matthias Jaissle

Belangrijke aanwinsten: Lucas Gourna-Douath en Strahinja Pavlovian

De Oostenrijkse monopolist Red Bull Salzburg - die in 2013 voor het laatst naast de landstitel greep - wordt elke zomer geplaagd door een exodus. Maar deze transferperiode is de schade wel erg groot. Smaakmakers Brenden Aaronson en Karim Adeyemi kozen met Leeds United en Borussia Dortmund voor een verblijf in een topcompetitie. Ook nuttige krachten als Mohamed Camara en Rasmus Kristensen namen de wijk. Op nationaal niveau staat er normaal gesproken nog steeds geen maat op Red Bull Salzburg, maar het zal van trainer Matthias Jaissle het uiterste vergen om net als vorig seizoen de eerste fase in de Champions League te overleven met zijn jonge selectie.

Matthias Jaissle is met zijn 34 jaar een van de jongste trainers in de Champions League ooit. Matthias Jaissle is met zijn 34 jaar een van de jongste trainers in de Champions League ooit. Foto: AFP

Shakhtar Donetsk

CL-deelnames: 16

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2011)

Trainer: Igor Jovicevic

Belangrijke aanwinsten: Bogdan Mykhaylichenko en Oleksandr Zubkov

Voetbal is een bijzaak van een bijzaak in Oekraïne. Ondanks de oorlog is besloten de competitie van start te laten gaan, waardoor Shakhtar Donetsk dinsdag zijn eerste officiële duel sinds eind 2021 afwerkte. Van de ploeg van trainer Igor Jovicevic kunnen geen wonderen worden verwacht. De Brazilianen, zo vaak de grootste attracties bij Shakhtar, zijn allemaal verhuurd en de hoofdmoot van de selectie bestaat uit Oekraïners. Voormalig Ajacied Lassina Traoré, een van de drie buitenlanders in het keurkorps, maakte onlangs in vriendschappelijk verband zijn rentree na een zware blessure. Shakhtar gaat zijn 'thuisduels' afwerken in Warschau.

Internazionale

CL-deelnames: 15

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (2010)

Trainer: Simone Inzaghi

Belangrijke aanwinsten: Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan en André Onana

Internazionale gaat met Romelu Lukaku back to the future. Met 24 goals had de Belg in het seizoen 2020/2021 een riant aandeel in de eerste scudetto van de 'Nerazzurri' sinds 2010. Lukaku verkaste daarop voor ruim 110 miljoen euro naar Chelsea, waar hij hopeloos flopte. Een klassieke mismatch: Lukaku paste simpelweg niet in het spel van de Londenaren. Er zaten wedstrijden tussen waarin de topscorer aller tijden van 'De Rode Duivels' minder dan tien keer de bal beroerde. Voor alle partijen was een verhuur aan Internazionale daarom de beste oplossing. In Milaan is Lukaku herenigd met Lautaro Martínez, waarmee een uiterst succesvolle samenwerking nieuw leven is ingeblazen.

Romelu Lukaku maakte afgelopen seizoen slechts acht competitiegoals voor Chelsea. Romelu Lukaku maakte afgelopen seizoen slechts acht competitiegoals voor Chelsea. Foto: Reuters

Napoli

CL-deelnames: 6

Beste prestatie: achtste finale, 3 keer (2012, 2017 en 2020)

Trainer: Luciano Spalletti

Belangrijke aanwinsten: Kim Min-jae en Khvicha Kvaratskhelia

In de zomer van 2020 aasde PSV op Min-jae Kim, bijgenaamd 'Het Monster'. Toenmalig trainer Roger Schmidt kende de Zuid-Koreaan vanuit zijn periode in de Chinese competitie. Kim verruilde Beijing Guoan uiteindelijk pas in 2021 voor Fenerbahçe, waar hij zich razendsnel in de kijker speelde van Napoli. De tweevoudig Serie A-kampioen zag deze zomer Kalidou Koulibaly vertrekken naar Chelsea en moest dus wel handelen. Met Dries Mertens en Lorenzo Insigne raakte Napoli nog meer spelers kwijt die jarenlang de kar trokken voor 'I Partenopei'. Let dit seizoen vooral ook op Khvicha Kvaratskhelia, alias 'Kvara'. De 21-jarige Georgische vleugelflitser is voor maar liefst 12 miljoen euro overgenomen van Dinamo Batumi. De club uit Georgië had hem dit voorjaar opgepikt, nadat zijn contract bij Rubin Kazan was ontbonden na de Russische invasie van Oekraïne.

Benfica

CL-deelnames: 16

Beste prestatie: kwartfinale, 5 keer (1995, 2006, 2011, 2016 en 2022)

Trainer: Roger Schmidt

Belangrijke aanwinsten: Enzo Fernández en David Neres

Is er leven na Darwin Núñez? De 23-jarige Uruguayaan kreeg vorig seizoen in de groepsfase bijna hoogstpersoonlijk FC Barcelona op de knieën en maakte in de achtste finales het verschil tegen Ajax. Núñez kon in de kwartfinales niet voorkomen dat Benfica zijn Waterloo vond tegen Liverpool, de huidige werkgever van de goalgetter. Op basis van wat de tweevoudig Europacup I-winnaar in de voorronden liet zien, moet je de eerder gestelde vraag met ja beantwoorden. Met ex-Ajacied David Neres als een van de uitblinkers werd afgerekend met zowel FC Midtjylland als Dynamo Kyiv. Na de onrust op het technische vlak van vorig seizoen (toen trainer Jorge Jesus in botsing kwam met de spelersgroep) moet voormalig PSV-trainer Roger Schmidt voor stabiliteit zorgen.

David Neres lijkt zich snel te hebben aangepast bij Benfica. David Neres lijkt zich snel te hebben aangepast bij Benfica. Foto: Getty Images

Sporting CP

CL-deelnames: 9

Beste prestatie: achtste finale, 2 keer (2009 en 2022)

Trainer: Rúben Amorim

Belangrijke aanwinsten: Jeremiah St. Juste en Francisco Trincão

Sporting CP werd vorig seizoen tijdens de eerste speelronde van de Champions League op een 1-5-nederlaag getrakteerd door Ajax, maar plaatste zich alsnog zeer knap voor de achtste finales. De ploeg van Rúben Amorim - met zijn 37 jaar een van de grote talenten in het trainersgilde - hield Borussia Dortmund verrassend onder zich in een groep waarin Ajax de lakens uitdeelde. In de achtste finales toonde Manchester City zich vervolgens veel te sterk. Sporting CP trok deze zomer onder anderen Jeremiah St. Juste aan. De 25-jarige ex-Feyenoorder was na drie jaar FSV Mainz 05 toe aan een nieuwe uitdaging. Een grote aderlating is het vertrek van middenvelder João Palhinha naar Fulham.

Bayer Leverkusen

CL-deelnames: 12

Beste prestatie: verliezend finalist, 1 keer (2002)

Trainer: Gerardo Seoane

Belangrijke aanwinsten: Adam Hlozek

De selectie van Bayer Leverkusen bulkt van het talent. Elke trainer die een voorhoede kan inzetten die bestaat uit Moussa Diaby, Patrik Schick en Adam Hlozek, mag zijn handen dichtknijpen. Achterin gelden Edmond Tapsoba en Odilon Kossounou als grote talenten en dan hebben we Florian Wirtz nog onbesproken gelaten. De negentienjarige spelmaker is herstellende van een kruisbandblessure en hoopt dit najaar zijn rentree te maken, zodat hij nog meters kan maken voor het WK. Met Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven, Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah telt de selectie van Leverkusen maar liefst vier Nederlanders. Het team lijkt wel een type-Michael Ballack te missen: iemand die de boel op scherp zet als het even niet loopt zoals gewenst.

Florian Wirtz debuteerde al in het seizoen 2019/2020 voor Bayer Leverkusen. Florian Wirtz debuteerde al in het seizoen 2019/2020 voor Bayer Leverkusen. Foto: AFP

Pot 4

Olympique de Marseille

CL-deelnames: 10

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (1993)

Trainer: Igor Tudor

Belangrijke aanwinsten: Jonathan Clauss en Jordan Veretout

Olympique de Marseille won in 1993 de allereerste editie van de Champions League, waarna de club ver werd teruggeworpen door een omkoopaffaire. De grote successen uit de jaren tachtig en begin jaren negentig kon 'L'OM' daarna niet meer herhalen, maar de club is altijd ambitieus gebleven. Vorig seizoen werd Olympique de Marseille door Feyenoord gestuit in de halve finales van de Conference League, waarna op het tandvlees nog de tweede plaats in de Ligue 1 werd veiliggesteld. De belangrijkste zomerse mutatie moeten we niet in de spelersgroep, maar in de dug-out zoeken. Oud-verdediger Igor Tudor loste Jorge Sampaoli af, die van mening was dat het bestuur te weinig geld uittrok voor versterkingen.

Club Brugge

CL-deelnames: 9

Beste prestatie: groepsfase, 9 keer (1993, 2003, 2004, 2006, 2017, 2019, 2020, 2021 en 2022)

Trainer: Carl Hoefkens

Belangrijke aanwinsten: Ferran Jutglà, Bjorn Meijer en Casper Nielsen

Club Brugge zal hopen dat tien keer scheepsrecht is in de Champions League. 'Blauw-Zwart' krijgt het maar niet voor elkaar om de groepsfase door te komen. Voor de Belgische kampioen is de loting het belangrijkste moment in een Champions League-seizoen. Vorig jaar werd Club Brugge gekoppeld aan Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Manchester City en stond eigenlijk al vast dat overwinteren in het elitetoernooi te hoog gegrepen zou zijn. De verliezend Europacup I-finalist van 1978 zag deze zomer smaakmaker Charles De Ketelaere voor ruim 30 miljoen euro vertrekken naar AC Milan. Zelf legde Club Brugge al vroeg Bjorn Meijer vast voor 6 miljoen euro. De negentienjarige linksback beleefde vorig seizoen zijn doorbraak bij FC Groningen en staat nu voor een vuurdoop op het hoogste clubniveau.

Noa Lang is begonnen aan zijn derde seizoen bij Club Brugge. Noa Lang is begonnen aan zijn derde seizoen bij Club Brugge. Foto: Getty Images

Celtic

CL-deelnames: 10

Beste prestatie: achtste finale, 2 keer (2007 en 2008)

Trainer: Ange Postecoglou

Belangrijke aanwinsten: Alexandro Bernabei en Aaron Mooy

In de tweede helft van het eerste decennium van deze eeuw maakte Celtic het meest furore in de Champions League. Destijds behoorde Shunsuke Nakamura tot de selectie. Met zijn fraaie traptechniek stond de Japanse spelmaker aan de basis van menig doelpunt van de Schotse topclub. Ruim vijftien jaar later zitten er liefst vier landgenoten van Nakamura in de selectie van Celtic. Van hen is Kyogo Furuhashi het populairst onder de fans. De nu 27-jarige aanvaller stond er direct nadat hij in juli 2021 werd overgenomen van Vissel Kobe. Kyogo, zoals de spits wordt genoemd, is technisch, snel en beschikt over een uitmuntend arbeidsethos.

Maccabi Haifa

CL-deelnames: 3

Beste prestatie: groepsfase, 2 keer (2003 en 2010)

Trainer: Barak Bakhar

Belangrijke aanwinsten: Frantzdy Pierrot en Nikita Rukavytsya

Maccabi Haifa rekende op weg naar de groepsfase van de Champions League achtereenvolgens af met Olympiacos Piraeus, Apollon Limassol en Rode Ster. Met name de 0-4-zege bij Olympiacos sprong in het oog. De inmiddels 34-jarige Tjaronn Chery, die we kennen van zijn periodes bij onder meer ADO Den Haag en FC Groningen, opende in dat duel de score. Een andere oude bekende is Nikita Rukavytsya, die in het seizoen 2009/2010 deel uitmaakte van de kampioensselectie van FC Twente. Maccabi Haifa hoopt in dit Champions League-seizoen een luis in de pels van de topclubs te worden. Net zoals in het seizoen 2002/2003, toen Manchester United met liefst 3-0 werd verslagen.

Tjaronn Chery gaat debuteren in de Champions League. Tjaronn Chery gaat debuteren in de Champions League. Foto: AP

Viktoria Plzen

CL-deelnames: 3

Beste prestatie: groepsfase, 3 keer (2012, 2014 en 2019)

Trainer: Michal Bílek

Belangrijke aanwinsten: Vaclav Jemelka en Jan Kliment

In korte tijd heeft Viktoria Plzen zichzelf weer op de kaart gezet. De meervoudig kampioen van Tsjechië eindigde in 2021 op de zeer teleurstellende vijfde plek, op 28 punten van Slavia Praag. De entree van trainer Michal Bílek luidde de ommekeer in. Afgelopen seizoen maakte Viktoria Plzen in de beslissende play-offs het verschil nadat de club in de reguliere competitie continu deel had uitgemaakt van de kopgroep. De wat oudere voetbalvolgers kennen Bílek als de middenvelder die met Tsjechoslowakije tot de kwartfinale van het WK 1990 reikte. Het zou een regelrecht wonder zijn als Viktoria Plzen doordringt tot de knock-outfase. Een club die nog nooit een speler voor meer dan 1 miljoen euro aantrok (naar verluidt het weeksalaris van Kylian Mbappé) is normaal gesproken kanonnenvoer in het elitetoernooi.

Rangers FC

CL-deelnames: 10

Beste prestatie: 2e in format van groepsfase met twee poules van vier clubs, 1 keer (1993)

Trainer: Giovanni van Bronckhorst

Belangrijke aanwinsten: Antonio Colak en Malik Tillman

Tien seizoenen geleden speelde Rangers FC op het vierde niveau in Schotland, in september keert de club terug op het hoogste Europese podium. Na het faillissement van Glasgow Rangers moest de Schotse recordkampioen helemaal onderaan de profladder beginnen. Met het uitschakelen van PSV zette Rangers FC woensdag de kroon op een bijzonder knappe comeback, nadat vorig seizoen al de Europa League-finale werd bereikt (en na een strafschoppenserie verloren van Eintracht Frankfurt). Trainer Giovanni van Bronckhorst won als speler in 2006 met FC Barcelona de Champions League. Als coach strandde hij in het seizoen 2017/2018 met Feyenoord in de groepsfase.

Giovanni van Bronckhorst jubelt na de zege op PSV. Giovanni van Bronckhorst jubelt na de zege op PSV. Foto: Pro Shots

Dinamo Zagreb

CL-deelnames: 7

Beste prestatie: groepsfase, 7 keer (1999, 2000, 2012, 2013, 2016, 2017 en 2020)

Trainer: Ante Cacic

Belangrijke aanwinsten: Josip Drmic en Bosko Sutalo



Het is doodzonde dat de technisch begaafde Mislav Orsic niet te bewonderen is in een Europese topcompetitie. De laatbloeier is al jaren het uithangbord van Dinamo Zagreb en zijn enigszins gevorderde leeftijd (29 jaar) lijkt de enige reden dat de topclubs niet in de rij staan voor hem. Orsic, die in het voorjaar van 2021 met een hattrick Tottenham Hotspur op de pijnbank legde in de Europa League, behoorde ook tot de doelpuntenmakers tijdens de met 4-1 gewonnen play-offwedstrijd tegen Bodø/Glimt. De Kroatische topclub had een verlenging nodig om de Noren te elimineren en voegde zich daarmee als laatste bij de Champions League-klas van 2022/2023.

FC Kopenhagen

CL-deelnames: 4

Beste prestatie: achtste finale, 1 keer (2011)

Trainer: Jess Thorup

Belangrijke aanwinsten: Mohamed Daramy en Matt Ryan

De Deense nationale ploeg scheert al jaren hoge toppen. Gezien de financiële verhoudingen is het logisch dat het clubvoetbal daarbij achterblijft. Het is al een prestatie op zich als een Deense club de Champions League haalt, zoals FC Kopenhagen heeft bewerkstelligd ten koste van Trabzonspor. In de beslissende wedstrijd stonden Ajax-huurling Mohamed Daramy (die ook als prof debuteerde bij FC Kopenhagen) en Kevin Diks aan de aftrap. Ook andere voormalige Eredivisie-spelers als Nicolai Boilesen (Ajax) en Karl-Johan Johnsson (NEC) maken deel uit van de selectie van de ploeg die vorig seizoen nipt afrekende met FC Midtjylland in de titelrace.

Kevin Diks speelde in Denemarken eerder voor AGF. Kevin Diks speelde in Denemarken eerder voor AGF. Foto: Getty Images