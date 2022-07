Xander Czaikowski (46) wordt de nieuwe algemeen directeur van PEC Zwolle. Hij begint per 1 september. Hij volgt de interim-directeur Arjan Jansen op, die de club na drie maanden gaat verlaten.

Czaikowski is op dit moment directeur digitale distributie bij Talpa. PEC Zwolle ziet in hem de juiste persoon die de club de komende jaren op commercieel gebied en online verder moet helpen. "Hij is helemaal thuis in de online media, waar ook onze nieuwe supporters en sponsoren zich bevinden", licht Marjon Roefs namens het stichtingsbestuur toe.

Zwolse nuchterheid

De aanstelling van Czaikowski wordt vrijdag definitief. Czaikowski is opgegroeid in Zwolle en woont nu in Amstelveen. "Hij brengt de Zwolse nuchterheid met zich mee en heeft ervaring met leiding geven aan grotere teams." Dat hij niet eerder bij een voetbalclub heeft gewerkt, is volgens Roefs geen probleem.

"We hebben met Marcel Boudesteyn als technisch directeur iemand met veel kennis in de voetbalwereld en hebben natuurlijk Dick Schreuder als hoofdtrainer. Zij zijn er voor het voetbalgedeelte, Xander kan ons op andere gebieden verder helpen."

Vertrek Jansen

Tegenover de komst van Czaikowski staat het vertrek van Arjan Jansen. Jansen werd begin juni aangesteld als algemeen directeur voor drie maanden. Hij gaf aan graag voor de lange termijn bij de club aan de slag te gaan, maar het stichtingsbestuur vond Czaikowski beter in het profiel van de nieuwe algemeen directeur passen.

Czaikowski is de vierde algemeen directeur in korte tijd bij PEC. Na het vertrek van Adriaan Visser werd Boudesteyn in november 2021 in aangesteld als algemeen directeur. Hij is sinds juni de technische man. Jansen volgde hem tijdelijk op, maar vertrekt dus weer na drie maanden.