Een 26-jarige man uit Roosendaal en een 24-jarige man uit Breda zijn vrijdagnacht aangehouden voor openlijke geweldpleging bij een besloten feest in een café in Roosendaal. Toen de Roosendaler in de arrestantenbus werd gezet, beet hij een agent in zijn hand. Ook bedreigde hij agenten met de dood.

De mannen liepen het café in het centrum van Roosendaal binnen waar op dat moment een besloten feest was. Toen ze werd gevraagd om de kroeg te verlaten, weigerden ze dit. De gasten in het café wilden de eigenaar helpen om de man buiten te werken. Daarbij ontstond een vechtpartij waarbij tien tot vijftien mensen bij betrokken raakten en met tafels en stoelen werd gegooid. Beveiliger werd met riem geslagen Toen gewaarschuwde agenten in het café aankwamen, bleek een beveiliger met een riem te zijn geslagen en bleek een vrouw lichtgewond te zijn omdat een tafel tegen haar aan was gekomen. De mannen uit Roosendaal en Breda werden opgepakt en in de politiebus gezet, waarbij de Roosendaler een agent beet. De agent die gebeten werd, droeg handschoenen en raakte niet gewond. Daarna bedreigde de Roosendaler de agenten met de dood. Hij weigerde aan een blaastest mee te werken. Beide verdachten zijn in de cel gezet en worden zaterdag verhoord. Beelden gemaakt Bezoekers van het besloten feest hebben beelden gemaakt van de gebeurtenissen bij het café in Roosendaal. De politie gaat de beelden bekijken en meenemen in het onderzoek. De mensen die gewond zijn geraakt en de café-exploitant doen aangifte tegen de verdachten.