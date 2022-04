Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt aan haar hoofd na een geweldsincident in Buitenveldert. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.

Het incident gebeurde rond 21.15 uur aan de Willem van Weldammelaan na een twist op straat. Mogelijk werd hierbij gestoken. Voor het slachtoffer is een ambulance opgeroepen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze wel aanspreekbaar was. Over de dader is niets bekend. De aanleiding voor het geweldsincident wordt uitgezocht.