Bij een woonboerderij aan de Lageweg in Ouderkerk aan den IJssel is een grote brand uitgebroken. De brandweer is in groten getale aanwezig om de brand te bestrijden. Bij de brand was ook veel rook vrijgekomen. Inmiddels is de rook minder geworden.

Buurtbewoners worden alsnog opgeroepen om uit de buurt van de rook te blijven. "De brand is namelijk nog niet uit", aldus een woordvoerder van de brandweer. Of de boerderij behouden kan blijven is nog niet te zeggen.