Zeventien keer. Zo vaak werd er in Amersfoort in een week tijd ingebroken in auto's. De politie zoekt naar camerabeelden.

Volgens de politie werden de meeste inbraken gepleegd in de wijk Schothorst in de nacht van 9 op 10 april. "Mocht u over camerabeelden beschikken van die nacht waarop een inbraak of verdachte situatie te zien is, neemt u dan contact op", schrijft de politie in een bericht op sociale media. Ook op woensdag 6 april was het raak. Toen lukte het om de auto-inbreker op heterdaad te betrappen en aan te houden op de Genestetlaan in Amersfoort. Iemand zag een verdachte situatie bij de auto en belde direct de politie. Niet lang daarna kon de inbreker worden aangehouden.