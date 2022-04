De twintigjarige S.B. uit Nijmegen, die door justitie wordt verdacht van een zeer gewelddadige woningoverval op een Boskoops gezin, blijft voorlopig vastzitten.

Dat heeft de Haagse rechtbank maandag bepaald tijdens een voorbereidende zitting tegen de man. Het OM verdenkt B. van een opeenstapeling van geweld.

Samen met een zeventienjarige medeverdachte uit Bilthoven en een 21-jarige man uit Boskoop zou de Nijmegenaar die bewuste maandagochtend 10 mei 2021 het huis van een Boskoops gezin aan de Boezemlaan zijn binnengedrongen.

Zes dagen eerder zou hij in zijn woonplaats op de Tunnelweg een vrouw in elkaar hebben geslagen. De woningoverval in Boskoop is echter de zwaarste verdenking die er tegen de man ligt. Volgens het OM moet het overvallen gezin met twee kinderen die ochtend doodsangsten hebben uitgestaan.

'Waar is het geld, waar is de kluis, anders snijd ik jullie benen eraf', zouden de verdachten hebben geroepen. En ook: 'Als de politie wordt gebeld, dan worden jullie doodgemaakt'. De ouders kregen meerdere messen tegen de keel, nek of het gezicht en werden met een mes geprikt. Ze werden vastgebonden aan hun armen en benen.

De moeder kreeg een washand in haar mond gepropt. Uiteindelijk namen de overvallers geld en allerlei spullen mee, waaronder mobiele telefoons, laptops, sieraden, bankpassen en een fiets. Na de overval deden forensisch rechercheurs minutieus onderzoek in de woning van het overvallen gezin. Een dag later, na de vondst van DNA sporen, werden de verdachten aangehouden.

In de aanloop naar de rechtszaak verbleef B. in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek omdat hij mogelijk een persoonlijkheidsstoornis zou hebben. Het dossier tegen B. wordt op 9 mei uitgebreid behandeld. Dat gebeurt achter gesloten deuren, omdat hij voor de jeugdrechter moet verschijnen.