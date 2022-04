De brandweer heeft dinsdagmiddag twee honden en drie katten gered uit een woning in Boskoop.

Naast het huis aan het Rijneveld woedde een felle brand in een schuur. De katten en honden zijn door de brandweer snel uit het huis gehaald. "We kunnen hier echt spreken over een reddingsactie.

Een deel van de dakgoot van het huis was al gesmolten. Daarnaast zijn er ook een aantal ramen van de woning gesprongen door de hitte", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Door het snelle ingrijpen van de brandweerlieden, is overslag naar het naastgelegen woonhuis voorkomen. "We hadden niet heel veel later moeten komen, dan was het vuur waarschijnlijk overgeslagen."

Hoe de brand is ontstaan, is niet helemaal duidelijk. Volgens omstanders is een onkruidbrander de oorzaak. De schade aan de schuur is flink.