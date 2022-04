Ruim vijftig asielzoekers die op de opvangboot Liberty Ann verblijven, zijn besmet met de salmonellabacterie. Zeven bewoners zijn in het ziekenhuis opgenomen. De besmette mensen hebben onder meer last van diarree en koorts. Ook op de andere boot, de Virginia, is de bacterie opgedoken. De GGD onderzoekt de bron van de besmetting.

Het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) die verantwoordelijk is voor de asielzoekers op de boten, kan niet verder ingaan op hoe de asielzoekers er in het ziekenhuis, aan toe zijn. Ze nemen op de boten extra maatregelen om de ziekte niet verder te verspreiden. "Ook zijn verpleegkundigen langer aanwezig om vragen van de bootbewoners te beantwoorden", vertelt een woordvoerder van het COA. "We geven meer info en maken extra schoon." De salmonellabacterie, ook wel buiktyfus, kun je krijgen door besmet voedsel of water te drinken. "Er is vaak een bron die zorgt voor de verspreiding van de ziekte", zegt een woordvoerder van de GGD. "Dat kan bijvoorbeeld gaan om vervuild drinkwater of voedsel." De GGD die nu onderzoek doet naar de bron van de ziekte, hoopt morgen uitsluitsel te kunnen geven. De bewoners mogen de boot verlaten omdat de kans van besmetting tussen mensen vrijwel nul is. Vooralsnog zijn er geen medewerkers besmet geraakt.