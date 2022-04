Verkeer over het Terneuzense sluizencomplex zal de komende maanden nog soms geconfronteerd worden met de gevolgen van de aanvaring van vorige week woensdag.

Bij de aanvaring in de Westsluis raakte een van de sluisdeuren zodanig beschadigd dat deze niet meer gebruikt kan worden. Omdat de kolk van de Westsluis ook met andere deuren afgesloten kan worden, kan het scheepvaartverkeer er wel gebruik van maken, zij het niet als gebruikelijk.

Wanneer schepen met een lengte van meer dan 230 meter in de kolk geschut worden, moeten nu andere sluisdeuren gebruikt worden waardoor beide bruggen omhoog moeten en het verkeer niet kan doorrijden. "We verwachten dat zich dat gemiddeld een keer per maand voordoet, het kan ook twee keer in een maand zijn of een maand lang niet", zegt Edwin de Feijter woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Sluiskiltunnel

Het verkeer zal alleen tussen 19.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends hiermee te maken krijgen en zal dan om kunnen rijden via de Sluiskiltunnel. RWS-woordvoerder De Feijter durft niet te zeggen wanneer de sluisdeur weer gerepareerd is en de situatie weer normaal is.