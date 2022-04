Een negentienjarige Helmonder is dinsdag aangehouden voor de gewapende overval van 31 maart op de Kruidvat in winkelcentrum Brouwhorst in Helmond. De overvaller sloeg na de overval op de vlucht en werd bijna twee weken gezocht. Dankzij het delen van videobeelden van de overval op sociale media, waardoor vele tips binnen kwamen bij de politie, werd de verdachte gevonden.

Tijdens de overval bedreigde de man een caissière met een mes. Hij deed een greep in de kassa en rende met een geldbedrag de Kruidvat uit. De politie deed na de overval onderzoek en zocht naar de dader. De volgende dag plaatste de politie videobeelden en riep de politie de dader op zich te melden. Een week later was de politie nog op zoek naar de man en deelde opnieuw beelden van de overval op sociale media. Dit keer werd de dader herkenbaar in beeld gebracht. Na het delen van deze beelden ontving de politie vele tips over de verdachte. Dankzij deze tips werd de identiteit van de verdachte vastgesteld en kon hij dinsdag worden aangehouden in Rotterdam. Volg Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven