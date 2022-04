De strafzaak rond de moord op Laura Korsman in Utrecht krijgt definitief geen vervolg. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om in te gaan op cassatieverzoeken, waardoor Zamir M. (35) uit Nieuwegein definitief is veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin.

De moord op Laura vond plaats op 11 juli 2018, aan de Utrechtse Bosboomstraat.

Na een avond stappen met een vriendin dringt haar stalkende ex-vriend de kamer van Laura (24, uit Werkendam) binnen en steekt tientallen keren op haar in. De studente verpleegkunde heeft geen schijn van kans, ze sterft kort na de aanval, ondanks een alarmknop van de politie.

Onderzoek

Naar het handelen van de politie rond de moord volgt nog een onderzoek. Inspectie Justitie en Veiligheid verwacht daar later dit jaar mee te beginnen. "We hebben met de ouders van Laura Korsman gesproken. Het is zó vreselijk wat hun dochter, en daarmee hen, is overkomen", zegt een woordvoerder.

In het onderzoek gaat de Inspectie na of de politie eerdere aanbevelingen heeft opgepakt en in welke mate. "Het gaat er om wat de politie heeft geleerd. Dat is wat we willen nagaan."

Niet onbegrijpelijk

De Hoge Raad noemt het oordeel van het gerechtshof rond shockschade 'niet onbegrijpelijk', in tegenstelling tot het advies van de advocaten-generaal. De noodzaak om opnieuw te kijken naar de psychische schade (shockschade) die Cees en Ineke - de ouders van Laura - opliepen, ziet de Hoge Raad niet. Ook oordeelt de Raad niet over voorgestelde hervormingen rond vergoeding van psychische schade en smartengeld.