Een 38-jarige Amsterdammer is dinsdag aangehouden op verdenking van fraude met subsidieregelingen, valsheid in geschrift en witwassen. De woning van de man is doorzocht. Hierbij werd een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge in beslag genomen.

Het onderzoek naar de verdachte begon te lopen nadat gesignaleerd werd dat de man voor twee ondernemingen de NOW-subsidie had aangevraagd. Deze subsidie is een financiële tegemoetkoming om ondernemers met omzetverlies door corona te helpen, maar de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) had het vermoeden dat de man de subsidie voor hele andere dingen gebruikte.. De verdachte heeft sinds 2021 ook drie aangiften op zijn naam staan van mogelijke fraude met TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Vermoedelijk heeft de 38-jarige man op naam van meerdere bedrijven ten onrechte voor ruim 358.000 euro aan TVL aangevraagd, hiervan is er 215.000 euro uitgekeerd. De aanvragen zouden onderbouwd zijn met valse aangiften. Het subsidiegeld is overgemaakt naar verschillende bankrekeningen of werd contant opgenomen en waarschijnlijk gebruikt voor privé-uitgaven en cryptovaluta. De man werd vandaag opgepakt en verhoord op een politiebureau in Capelle aan den IJssel. Volg Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam