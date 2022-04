De politie heeft twee verdachten aangehouden na de grote wapenvondst in een schuur aan de Meijdoornstraat in Alphen.

Het gaat om een 29-jarige en een 44-jarige man, beiden uit Alphen. In dat schuurtje werd eind maart een flink wapenarsenaal gevonden. De politie trof er 22 handvuurwapens en 22 automatische wapens aan, waaronder scherpschuttergeweren en vier antitankwapens (bazooka's), inclusief munitie. Ze lagen in plastic verpakt in sportassen. Sommige van de wapens waren doorgeladen, explosievendienst EOD moest de wapens veilig stellen.

De 29-jarige man werd al op 28 maart in de kraag gevat, terwijl de politie eerder nog liet weten dat niemand was aangehouden. Na uitvoerig rechercheonderzoek is nu een tweede verdachte aangehouden, meldt de politie vandaag (dinsdag).

Afgerond is dat onderzoek niet: de recherche richt zich nu op mogelijke andere verdachten en bekijkt onder meer voor wie de wapens bestemd waren. De forensische opsporing onderzoekt de wapens op sporen en zoekt uit of ze gebruikt zijn bij geweldsincidenten in Nederland.

De inval zorgde voor veel kijkers op straat. Buurtbewoners waren zich rotgeschrokken. "Bizar, want hier wonen ook kinderen", zei een buurman.