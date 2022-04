Vanaf donderdag is het maken van een afspraak niet meer nodig om een prik tegen corona te halen. Dat geldt voor alle vaste en pop-uplocaties. Het maakt daarbij niet uit om de hoeveelste prik het gaat. Vanaf maandag 18 april kan iedereen tussen 9.00 en 11.00 uur ook zonder afspraak langskomen voor een test op een van de testlocaties in de regio.

De komende tijd blijft de GGD ook op verschillende pop-uplocaties actief. Op vrijdag 22 april is het vaccinatieteam aanwezig in de bibliotheek in Noordwijk en in ’t Kwadrant in Katwijk. Op zaterdag 22 april wordt er geprikt in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. De pop-uplocatie in het gemeentehuis in Lisse is vanwege het corso niet open op 22 april.

Noodopvanglocaties

Hecht GGD Hollands Midden zet zich ook in voor Oekraïense vluchtelingen in de regio. Zo gaan er speciale teams, triageteams genoemd, langs de opvanglocaties om vluchtelingen en medewerkers van opvanglocaties antwoorden te geven op vragen over zorg en gezondheid.

Het triageteam bestaat uit een arts of verpleegkundige. Zij doen een gezondheidscheck, adviseren en verwijzen door naar zorg in de regio. Het team verleent zelf geen zorg. De teams bezoeken de opvanglocaties in de regio twee keer per week.

Met de inzet van de triageteams wil de GGD de huisartsen ontlasten. Die krijgen voortaan alleen vluchtelingen op het spreekuur waarbij ze daadwerkelijk actie moeten ondernemen. “Ook helpen we hiermee de locatiehoofden en gemeenteambtenaren op de noodopvanglocaties”, zo meldt de GGD.

“Met de komst van de triageteams kan het Rode Kruis zich volledig richten op de eerste gezondheidscontrole bij aankomst. Zij kijken bijvoorbeeld naar de direct noodzakelijke dingen zoals of er medicijnen nodig zijn.”

Informatielijn gezondheid(szorg) vluchtelingen

Iedereen met vragen over de zorg en gezondheid van vluchtelingen uit Oekraïne kan bellen naar 085 – 078 28 79. Het callcenter is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

De telefoonlijn is er voor zowel professionals als particulieren. Vragen kunnen in het Nederlands en in het Engels gesteld worden. Het informatiepunt in Hollands Midden is een initiatief van de Veiligheidsregio, GGD en GHOR Hollands Midden. Vragen stellen kan ook via oekraine@ggdhm.nl.