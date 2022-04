Op de bouwplaats aan het Graafschapplantsoen in Den Haag is een gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden.

Een graafmachine heeft een gat in de leiding geslagen. Hierdoor is een gaslek ontstaan. De brandweer is uitgerukt om te helpen, maar de aannemer had het gat al provisorisch gedicht. Netbeheerder Stedin zal verder zorg dragen voor de reparatie.