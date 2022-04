Als er straks een nieuwe coalitie wordt gevormd, moet die niet alleen breder van samenstelling zijn, maar ook weer veel meer ruimte laten voor de inbreng van oppositiepartijen en ook van de inwoners.

Dat hebben veel Leidse politieke partijen de afgelopen weken gezegd tegen de drie informateurs die door GroenLinks aan het werk waren gezet en afgelopen vrijdag hun advies uitbrachten. In het eindrapport van de informateurs Rob van Lint, Yvonne van Delft en Mart Keuning wordt die wens overgenomen.

Een coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA is politiek breder en steunt op meer zetels dat het vorige college. Namelijk 22 in plaats van 21 (en de laatste maanden 20).

Ook wordt aangeraden om een beleidsprogramma op hoofdlijnen op te stellen, zodat niet alle belangrijke onderwerpen weer voor vier jaar zijn dichtgetimmerd en de oppositie er voor spek en bonen bij zit. "Een combinatie van een bredere coalitie met verschillende politieke kleuren en een beleidsakkoord op hoofdlijnen, draagt bij aan meer ruimte voor de gemeenteraad en meer ruimte voor dualisme."

Vandaag of morgen wordt bekend wie namens GroenLinks Leiden als formateur wordt aangesteld. Die kan dan met het adviesrapport van de verkenners in de hand aan de slag om te kijken of GroenLinks, D66, PvdA en CDA inderdaad voldoende tot elkaar kunnen komen om een nieuwe coalitie te vormen. Eind mei moet er dan een beleidsakkoord liggen, zo is de planning.