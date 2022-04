Komende zaterdagavond wordt het sportevenement Invictus Games in het Haagse Zuiderpark geopend. Naar verwachting zijn daar ook wereldleiders bij. Beschermheer prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn aanwezig. De hoop is ook dat de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris deze kant op komt.

De toenmalige Amerikaanse president George Bush was aanwezig toen de Invictus Games in Orlando, Florida werden gehouden. De huidige president Joe Biden wordt niet verwacht.

De Engelse krant The Mirror meldde eerder al dat prins Harry samen met zijn vrouw naar Den Haag komt voor de opening van zijn evenement. Het zou voor het stel de eerste reis samen buiten de Verenigde Staten zijn, sinds ze de afgelopen jaren afstand deden van de koninklijke familie in Engeland.

Prinses Margriet is bij de openingsceremonie aanwezig. Koning Willem-Alexander woont de sluitingsceremonie bij.

In het Zuiderpark in Den Haag wordt hard gewerkt aan de opbouw van de Invictus Games. Op zaterdagavond 16 april wordt het sportevenement geopend. Onder meer de Britse band Kaiser Chiefs en de Haagse band DI-RECT treden dan op. Op vrijdagavond 22 april is de sluitingsceremonie. Er worden in totaal 70.000 bezoekers verwacht.

Het evenement is voor een groot deel gratis toegankelijk. Er moeten wel kaartjes worden gekocht voor de openings - en sluitingsceremonies en de wedstrijden. Alle bezoekers moeten zich kunnen legitimeren en moeten rekening houden met een veiligheidscontrole.