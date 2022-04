Op klaarlichte dag overkwam het Sara in het doorgaans drukke Park Cronesteyn aan de zuidkant van Leiden.

“Hij pakte me bij mijn bil, kneep erin en reed door. In één vloeiende beweging. Even later kwamen er ook alweer mensen aan, maar het ging zo snel. Niemand kon iets doen.”

Sara wil graag haar verhaal doen over wat haar zondag 10 april is overkomen tijdens het skaten in Cronesteyn. Een park waar ze graag komt met haar hond. Sara is niet haar echte naam. “Ik riep hem nog iets achterna, maar ik weet niet goed meer wat. ‘What the fuck’ of zoiets. Ik heb zijn gezicht niet gezien. Alleen dat hij op een racefiets zat en helemaal in het zwart was gekleed.”

En dat doet bij Sara een belletje rinkelen. “Ik had in november een verhaal gehoord bij jullie op het nieuws”, vertelt ze aan Sleutelstad. “Over een in het zwart geklede wielrenner die vrouwen in hun kruis of hun billen had gegrepen. Ik dacht meteen: dit is hem. Ik ben niet de eerste. En daarom belde ik de politie.” Die kwam direct met veel mensen en materieel.

“Ik belde de politie en werd meteen doorverbonden met de meldkamer, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ze stuurden een auto naar mij toe, maar er kwam ook een motoragent en een helikopter. Terwijl ik zelf nog een beetje twijfelde: stel ik me niet aan? Het was alleen maar een kneep in mijn bil. De politie reageerde heel goed. Ze namen me serieus.”

Ondanks de inzet van de politie, werd even later nog een vrouw aangerand.

Getuigen

De politie wil niet al teveel kwijt, buiten het feit dat er op zondag 10 april twee meldingen van aanranding zijn gedaan. En dat in beide gevallen aangifte is gedaan. Dat laat een woordvoerder van de politie weten op vragen van Sleutelstad. Ook roept de politie getuigen op om zich te melden.

Of mensen die beelden hebben van de omgeving van het park waarop mogelijk iets opvallends te zien is, kunnen die delen. Wie iets denkt te weten of anderszins de politie kan helpen, kan contact opnemen via het nummer 0900-8844.

Alert

Ook Sara heeft een oproep. “Als je het jou overkomt, bel meteen de politie. Dat is de enige manier om dit te stoppen. En let alsjeblieft goed op.” Ze vindt het belangrijk om zich uit te spreken. “Ik wil andere vrouwen waarschuwen en alle andere bezoekers van Cronesteyn oproepen alert te blijven. Ik hoop dat het helpt.”

Een dag later zit de schrik er zeker nog in bij Sara. “Ik heb niet zo heel goed geslapen. Maar ik heb inmiddels ook gesproken met iemand van Slachtofferhulp en die vertelde dat zoiets een hele normale reactie is. Toch denk ik niet dat ik snel weer in Cronesteyn ga wandelen of skaten.”