Anti-islambeweging Pegida mag donderdag niet voor de Utrechtse Ulu-moskee demonstreren. Burgemeester Sharon Dijksma vreest 'wanordelijkheden'.

Pegida Nederland maakte onlangs bekend in Utrecht de straat op te willen gaan. Bij de gemeente werd een barbecue aangemeld op het plein voor de moskee in de wijk Lombok.

Volgens een woordvoerder is een demonstratie donderdag bij de Ulu-moskee 'voor de gemeente uit vrees voor wanordelijkheden sowieso een onbegaanbare weg'. "Of en op welke wijze er wel een demonstratie kan plaatsvinden moet komende dagen blijken.''

De gemeente probeert volgens de woordvoerder al sinds de aankondiging van de demonstratie in contact te komen met Pegida. Maandag was dat nog niet gelukt.

De fractie van Denk riep de burgemeester op de bijeenkomst van Pegida Nederland te verbieden. De beweging is alleen uit op het verstoren van de openbare orde en haat zaaien, aldus Denk. Dijksma liet in een reactie doorschemeren in elk geval voorwaarden aan een demonstratie te willen stellen. Zo kan Pegida een andere plek in de stad worden toegewezen om te demonstreren.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet maandag al weten niet uit te willen wijken naar een andere locatie. Hij wil voor de Ulu-moskee samenkomen.

Eerdere demonstraties van de anti-islambeweging in Utrecht liepen uit de hand. Zo pleegden tegendemonstranten na afloop van een bijeenkomst in de wijk Zuilen in 2019 een groot aantal vernielingen. Een jaar eerder werd een kleine demonstratie bij de Ulu-moskee afgebroken op last van de burgemeester omdat er met stenen werd gegooid naar aanhangers van Pegida.