Doelman Jort Borgmans tekende vandaag zijn eerste profcontract. De negentienjarige huidige reservekeeper van FC Eindhoven zette zijn handtekening onder een tweejarig contract. De club heeft een eenzijdige optie op nog twee seizoenen.

Borgmans kwam in 2016 vanuit SV Valkenswaard over naar de jeugdopleiding van FC Eindhoven. Vorig seizoen sloot de doelman vast aan bij de eerste selectie als derde doelman na het vertrek van Menno Bergsen naar AS Trencìn. Dit seizoen is Borgmans tweede keeper achter Nigel Bertrams.

Tot nu toe kwam de negentienjarige goalie tweemaal in actie. Op 9 oktober 2020 verdedigde hij het doel tegen Excelsior (1-1). Op de eerste speeldag van dit seizoen mocht hij opdraven toen Bertrams geblesseerd het veld verliet tegen FC Volendam (2-2).

Technisch manager Marc Scheepers keek alvast tevreden vooruit: "Jort heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren en zet zich altijd voor de volle 100 procent in voor het team. Als doelman krijg je niet snel de kans om jezelf te laten zien, maar op de momenten dat hij er moest staan stond hij er. De komende jaren kan Jort zich hier verder ontwikkelen en ben ik overtuigd dat hij nog beter zal worden."