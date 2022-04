Scania Production Zwolle gaat de productiecapaciteit verhogen naar maximaal 240 vrachtwagens per dag. Om dit te realiseren dienen er 'forse investeringen in de fabriek gedaan te worden'. Het doel is om na de zomer van 2023 technisch klaar te zijn voor deze verhoging.

Door deze verhoging neemt de maximale productiecapaciteit toe met 14 procent. Deze uitbreiding is volgens Scania nodig om in te kunnen spelen op de verwachte groeiende vraag vanuit de markt.

'De keuze voor Zwolle is andermaal een bevestiging dat de Nederlandse Scaniafabriek binnen het mondiale productiesysteem een belangrijke plaats inneemt', aldus het bedrijf in een persbericht. Scania Production Zwolle is al de grootste Scaniafabriek ter wereld.

"Wij zijn enorm blij met deze uitbreiding van onze productiecapaciteit en het vertrouwen dat Scania Group hiermee uitspreekt in alle Zwolse medewerkers", aldus Johan Uhlin, Managing Director Scania Production Zwolle. "Dit is een investering in de toekomst van onze fabriek en in deze economisch onzekere tijden is dat een zeer positief bericht."

De investering vindt plaats binnen de huidige productielocatie. De capaciteitsuitbreiding zal volgens Scania op termijn ook een positief effect hebben op de regionale werkgelegenheid, maar exacte aantallen zijn nu nog niet bekend.