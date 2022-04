Bredanaars worden uitgenodigd om een naam te bedenken voor het nieuw te bouwen sportcentrum aan de Terheijdenseweg. De uitverkoren naam komt groot op het complex te staan, meldt de gemeente. Het complex staat nu nog te boek als 'talentencentrum' en gaat onderdak bieden aan top- en breedtesport en de opleiding Sport en Bewegen van Curio.

In augustus 2023 moet het sportcomplex, waar diverse talentenprogramma's gaan draaien, er staan. Het complex omvat een grote sporthal met 450 zitplaatsen, een indoor atletiekaccommodatie, een krachthonk, werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. De buitenruimte krijgt een groene invulling, voor sport en bewegen.

De gemeente zoekt nog een naam die past bij de 'bruisende plek die het gaat worden!' "Want het nieuwe sportcentrum is er niet alleen voor talenten of topsporters, ook de wijkbewoners, jong en oud, iedereen kan straks in het nieuwe centrum terecht."

ideeën kunnen tot en met 1 juni 2022 gemaild worden naar talentencentrum@breda.nl. De winnende naam komt groot op het nieuwe gebouw te staan. De winnaar mag zelf de naam onthullgen. De jury bestaat uit een vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals Curio en de gemeente Breda.