In het Noorderplantsoen was zondag 10 april, de startbijeenkomst van een project om de overlast in en rond het park terug te dringen. Die overlast speelt al jaren. Het park wordt druk bezocht, vooral op zonnige dagen. Omwonenden hebben onder andere last van feestende studenten en van de rommel die wordt achtergelaten.

Jorg Andree en Margot van der Wolf van het bedrijf ‘Agents of Change’ zijn onlangs samen met een communicatiebureau uit de Oranjebuurt begonnen met een project om de overlast terug te dringen. Het initiatief wordt inmiddels ook door de gemeente ondersteund. Tijdens de startbijeenkomst gaven ze uitleg over hun aanpak.



Die aanpak houdt in dat ze de betrokken partijen met elkaar in verbinding willen brengen, en uiteindelijk gedragsverandering willen realiseren bij alle eindgebruikers van het plantsoen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen met elkaar in gesprek te brengen over de belangen die ze hebben.



Buurtbewoners konden tijdens de bijeenkomst ook ideeën kwijt over het project.