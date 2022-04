Toen de Groningse burgemeester Koen Schuiling te gast was in het opvangcentrum in Ter Apel werd hij er beroerd van. Dat vertelt hij aan Binnenlands Bestuur.

Schuiling: "Kinderen spelen tussen het afval. Op een festivalterrein zijn oneindig betere sanitaire voorzieningen. Het is een andere categorie mensen of zo, ik weet het niet." Hij heeft het niet over vluchtelingen uit Oekraïne, maar over de andere asielzoekers en statushouders in Ter Apel.



Vorig jaar al verschenen er twee rapporten van de GGD over de situatie in Ter Apel, het enige aanmeldcentrum in Nederland. Schuiling vat het samen: "het is er onhygiënisch, er hangt een penetrante rioollucht in de opvangtenten en urinoirs zitten vol met urine en bruine drab, er is kans op besmettingen en infectieziekten, er is nul privacy en het is brandgevaarlijk."



Doorstroom naar vervolglocaties verloopt traag. Collega-burgemeesters claimen geen plek te hebben, en toch worden er voor de Oekraïense vluchtelingen opeens uit het niets opvangplekken gecreëerd. Dat wringt, vindt de Groningse burgemeester. Daarbij voelt het alsof Den Haag bijna onbereikbaar ver weg is. Schuiling nodigt zijn collega-bestuurders uit om met eigen ogen "ons eigen Lampedusa" te zien, want "daar word je dus echt beroerd van."