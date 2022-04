Burgemeester Femke Halsema heeft een woning aan de Egelantiersgracht in de Amsterdamse Jordaan gesloten. In de woning werd ongeveer een maand geleden vijf miljoen aan contant geld aangetroffen. Ook lag 98 kilo cocaïne, een vuurwapen, tientallen telefoons en meerdere goederen die gebruikt worden bij de handel in cocaïne.

Agenten doorzochten de woning na een 'verdachte ontmoeting' tussen een man uit Rotterdam (26) en een man uit Servië (40). Ze vonden een boodschappentas vol bankbiljetten. Het bleek daarbij een 'spookpand': een woning waar niemand staat ingeschreven. De Serviër is daarna opgepakt. De gemeente laat weten dat de aanwezigheid van zulke grote hoeveelheid drugs, geld en wapens gevaarlijk kan zijn, omdat het criminele activiteiten aantrekt. "Ook kan deze situatie leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten", aldus de gemeente. "De sluiting is een geschikt middel om de openbare ordeverstoring te beëindigen", licht burgemeester Halsema in een sluitingsbevel toe. "De eventuele drugshandel vanuit de woning wordt daarmee onmogelijk gemaakt net zoals het risico op ripdeals dat gepaard gaat met de aanwezigheid van dergelijke grote hoeveelheden drugs en contact geld. Bovendien wordt de woning onttrokken aan het criminele circuit." De woning blijft drie maanden dicht.