Voor de tweede keer in één maand is op de Arkemheenseweg in Nijkerk een zwaan doodgereden. De twee vogels vormden een koppeltje.

De zwaan werd zondagavond aangereden bij het oversteken van de weg. Op vergelijkbare wijze legde z'n maatje begin maart het loodje. Het dier is opgehaald door de Dierenambulance Nijkerk.