Abdi Nageeye heeft de 41ste editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. In de klassieker over 42,195 kilometer door de Maasstad deed hij dat in een nieuw Nederlands record. Nageeye is de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam.

Nageeye, vorig jaar goed voor olympisch zilver in Peking, kwam na 42,195 kilometer als eerste over de finish op de Coolsingel in 2.04.56. Hij dook daarmee ruim onder de 2.06.17 die hij drie jaar geleden in Rotterdam liep.

Nageeye sprintte de laatste honderden meters zij aan zij met de Ethiopiër Leul Gebresilase. De Nederlander was net iets rapper. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam. De Brit John Graham was 41 jaar geleden, in 1981, de eerste winnaar van de populaire hardloopwedstrijd door de Maasstad.



Nageeye's Belgische vriend Bashir Abdi, die vorig najaar de wedstrijd in Rotterdam won in een Europees record van 2.03.36, moest bij het ingaan van de laatste kilometer een gaatje laten. Abdi arriveerde als vierde in 2.05.23, kort achter de Keniaan Reuben Kipyego (2.05.12).