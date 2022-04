Het Hondsrugpad - tussen Groningen en Osnabrück - is uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar 2022. Dat werd op zaterdag 9 april bekendgemaakt tijdens de kick-off van het nieuwe fiets- en wandelseizoen, een initiatief van de Fiets en Wandelbeurs.

De route werd gekozen uit vijf routes die nog in de race waren voor de 'beste wandelroute van de Benelux'. De overige genomineerden waren het Biesboschpad (Nederland), Dutch Mountain Trail (Nederland), La Lesse et La Lomme par les GR (België) en Ons Kloosterpad (Nederland).



Het Hondsrugpad (166 km) is het Nederlandse deel van het INTERREG-project Hondsrugpad-Hünenweg (325 km) dat de geoparken De Hondsrug en TERRA.Vita (Duitsland) met elkaar verbindt. Het loopt van Groningen via Meppen naar Osnabrück.

Het traject voert over oude paden, door uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen en akkergebieden, langs esdorpen en hunebedden. Het doorkruist ook het indrukwekkende grensoverschrijdende veengebied dat toont hoe Drenthe er in de oertijden uitgezien heeft.



De jury heeft het Hondsrugpad gekozen als winnaar vanwege de perfecte bewegwijzering, de grote afwisseling aan landschappen langs de route, de bondige wegbeschrijving, het grote aandeel aan onverharde paden en de evenwichtige mix van natuur en cultuur.



De verkiezing van de Wandelroute van het Jaar is een initiatief van de Fiets en Wandelbeurs, die hiermee het uitzetten van kwalitatief goede routes wil stimuleren.

In 2022 kon de fysieke beurs in Gent en Utrecht evenals in 2021 niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Als alternatief koos de organisatie voor een online Kick-off met een programma van lezingen, masterclasses en de uitreiking van de awards voor Wandelroute en de Fietsroute van het Jaar.