Een vrouw is zondagnacht aangehouden omdat ze vermoedelijk een man in zijn woning in Sluiskil heeft neergestoken. De politie vermoedt dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer.

Hulpdiensten werden rond 01.45 uur opgeroepen omdat een man was neergestoken in een woning aan de Gildestraat. De politie ging ook op de melding af en trof een vrouw die aanwezig was in de woning. Zij is aangehouden als verdachte in de zaak. De bewoner is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen zijn geen mededelingen gedaan.