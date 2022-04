Een auto is vanmiddag volledig uitgebrand op de Wippolderlaan (N211) in Wateringen. De automobilist kon zichzelf in veiligheid brengen en raakte niet gewond.

Rond kwart voor vier kwamen de vlammen uit de rijdende auto. De automobilist bedacht zich geen moment en zette de auto stil. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de auto volledig in brand. Met twee stralen schuim hebben ze de brand onder controle weten te krijgen. De Wippolderlaan is in de richting van Den Haag tijdelijk afgesloten.