De Koninklijke Landmacht heeft verschillende grote trainingen op de planning staan. Hierdoor zul je de legervoertuigen of bewapende militairen op straat zien.

Sinds maandag 4 april voeren militairen van de Koninklijke Landmacht verkenningsoefeningen uit in een gebied rondom Zwolle. Die oefeningen zijn tot en met 15 april.

Ook van 19 tot en met 22 april wordt er getraind in een gebied van Zwolle tot aan Deventer en van Nunspeet tot Hattem. Die oefeningen zijn in de middag, van twaalf tot vier uur. Op deze kaart van de Stentor kun je zien waar er in welke gemeente wordt getraind.

De meeste trainingen vinden grotendeels plaats op de openbare wegen, meldt de Stentor. Per keer doen ongeveer 45 militairen mee. Ze maken gebruik van vrachtauto's, pantserwagens en pick-uptrucks, maar verplaatsen zich ook te voet. Hoewel de militairen bewapend zijn, maken ze volgens de krant geen gebruik van (oefen)munitie.

Ook in mei staat er een grote militaire training op de planning. Halverwege de maand trekken militairen door vrijwel alle gemeenten in de provincie Overijssel.