In januari van dit jaar wordt er vermoedelijk geschoten in een woning in Zuidoost, waarbij een man gewond raakt. De politie is dringend op zoek naar twee verdachten, van wie beelden te zien zijn in Bureau 020.

Op zaterdagmiddag 29 januari staat er iets na 15.30 uur een ambulance met personeel bij een tankstation aan de Muntbergweg in Zuidoost. Het personeel wordt plotseling aangesproken door een gewonde man. Hij zegt net met zijn vriendin door een auto bij het tankstation te zijn afgezet. De ambulance brengt de man vervolgens naar het ziekenhuis. Omdat er vermoedens zijn dat de man is neergeschoten, schakelt het ambulancepersoneel bovendien de politie in. Later blijkt dat het inderdaad om een schotverwonding gaat. Het slachtoffer en zijn vriendin hebben nog niet veel duidelijkheid kunnen geven over wat er precies gebeurd is, maar de recherche denkt op basis van onderzoek intussen een aardig beeld te hebben van de gebeurtenissen die 29e januari. Enige tijd voordat de man zich meldt bij de ambulance aan de Muntbergweg, wordt hij beschoten in een woning aan de Albert Camuslaan, vermoedt het rechercheteam nu. Hij is daar samen met zijn vriendin, een familielid en twee voor de recherche nog onbekende mannen. Verdachte 1 komt rond 9.15 uur die ochtend aan bij de woning met een lachgastank en een ballon, is op beelden van bewakingscamera's te zien. De politie vermoedt dat alle personen in de woning die ochtend en middag samen lachgas en andere drugs gebruiken. De recherche denkt dat verdachte 1 of verdachte 2 het slachtoffer op een gegeven moment beschoten heeft of dat ze daar samen verantwoordelijk voor zijn. Iedereen verlaat na het incident de woning. Het gewonde slachtoffer en zijn vriendin spreken op straat een snorder aan, die hen uiteindelijk naar de ambulance brengt die bij het tankstation staat. Op beelden is te zien hoe verdachte 1 en verdachte 2 de woning rond 15.25 uur verlaten. Verdachte 1 heeft een grote lachgasballon in zijn mond, verdachte 2 komt achter hem aangelopen. "De mannen op de beelden worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het schietincident", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij willen zo snel mogelijk weten wie zij zijn. Herkent u de twee of heeft u andere informatie? Neem dan contact met ons op."