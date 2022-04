Vier jonge inwoners van Rijen (17 tot en met 21) kwamen in de nacht van zaterdag op zondag met de schrik vrij toen hun auto rond 3.30 uur over de kop sloeg op de Middellaan in Dongen. Dat meldt de politie. Ze liepen enkel wat kneuzingen op.

Onduidelijk is waarom het mis ging. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en kwam in de berm terecht. Daardoor sloeg de auto over de kop en belandde het voertuig in de sloot. Een hekwerk werd uit de grond gereden.

De vier kwamen zelf uit de auto. Twee van hen zijn in het ziekenhuis onderzocht. Uit eerste onderzoek is gebleken dat de bestuurder geen alcohol gedronken had.