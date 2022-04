Oud-voetballer en trainer van ADO Den Haag Vrouwen Sjaak Polak lijdt aan kanker. Dat maakte de 46-jarige Hagenaar zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie bekend. De markante verdediger van weleer maakt het naar omstandigheden goed.

"Zoals mensen het niet weten, ben ik net weer een paar dagen op straat. Ik mag van geluk spreken dat ik hier aan tafel mag zitten, want het had ook anders kunnen lopen", vertelt Polak, die openlijk vertelt dat hij aan blaaskanker lijdt.

Afgelopen week heeft de Hagenaar 'goed bericht' gekregen. "Er zijn geen andere cellen op bepaalde plekken in mijn lichaam gevonden. Nu is het een kwestie van herstellen en wachten. Over vier maanden is er weer een check. Ik heb goede hoop en zal fris en fruitig doorgaan. Het leven gaat wel door, maar het is pittig geweest. Het is een hel en je moet er in mee, maar ik gun het geen enkel persoon."

De voormalig verdediger van onder andere ADO Den Haag, Excelsior, FC Twente en Sparta Rotterdam verlengde vorige maand zijn contract als trainer van de Haagse vrouwen, maar zat de laatste wedstrijd tegen PEC Zwolle Vrouwen niet op de bank vanwege zijn fysieke situatie.