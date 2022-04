Op meerdere plekken in de regio Utrecht zijn zondagnacht automobilisten van de weg gehaald, omdat zij reden onder invloed van alcohol of drugs. De politie in Vleuten-De Meern had haar handen vol aan een beschonken bestuurder die in de vangrail was geraakt, maar ook in Kamerik was het raak. Daar reed een automobilist op de verkeerde weghelft.

De politie in Vleuten-De Meern kreeg een melding binnen van een voertuig op de snelweg waarvan de bestuurder de vangrails had geraakt. Na een alcoholtest bleek dat de bestuurder van de auto ernstig onder invloed was. De persoon in kwestie had een alcoholpromillage van 955 ugl - vier keer de toegestane hoeveelheid. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Ook in Kamerik was het raak. Hier reed een bestuurder op de verkeerde weghelft. Nadat de automobilist het voertuig tot stilstand bracht bleek dat er in de auto lege flessen wijn lagen. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau in Maarssen. Niet veel later stuitten agenten op een slingerende auto op de N401 Kockengen. Ook deze bestuurder bleek onder invloed, dit keer van cannabis, en werd meegenomen naar het bureau.