Het is laf en onbehoorlijk om een verdachte al publiekelijk te veroordelen. Grensoverschrijdend bovendien. Dat zegt advocaat Job Knoester, die Olivier van de G. bijstaat. Al tijdens de eerste zitting, afgelopen vrijdag, druppelden de eerste beledigingen en bedreigingen aan zijn adres binnen.

Knoester is boos. Niet omdat hij op sociale media allerlei 'beledigingen, ziektes en heftige bedreigingen' naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Daarvoor heeft hij door zijn specialisme (tbs-, gewelds- en zedenzaken) wel een 'dikke huid' gekregen. "Maar ik heb ook een sociale omgeving, familie etcetera. Voor hen went het niet.''

Maar meer nog is hij boos over de algemene stemming rond zaken als deze. Knoesters cliënt, Van de G. (32) wordt in deze zaak ervan verdacht de Hazerswoudse Esmee (14) te hebben omgebracht. "Ik weet niet waar ik nu bozer over ben. Het gegeven dat mensen - vaak anoniem - grenzeloos hun emoties via het toetsenbord laten wegvloeien of om de manier hoe snel mensen anderen veroordelen'', zegt hij in een reeks twitter-berichten.

Het is 'logisch, onvermijdbaar en invoelbaar' dat zaken als die rond Esmee veel emoties oproepen, stelt hij. En meer dan in het verleden komt daardoor veel los op sociale media, constateert Knoester. Maar vervolgens wordt een verdachte dan al publiekelijk veroordeeld voordat er een rechter aan te pas komt. Dat geldt zeker voor BN'ers. "Zij worden direct gecanceld."

Castreren

De advocaat noemt twee voorvallen van mensen die ook altijd snel oordeelden, maar later de keerzijde daarvan ontdekten. Zo sprak hij eens een man die vond dat zeden-daders moesten worden gecastreerd en nooit meer in vrijheid mochten leven. "Tot hij werd beschuldigd van aanranding in de tram. Hij werd er thuis uitgezet en op zijn werk op non actief gesteld. Hij zou zijn herkend door een slachtoffer.''

Hij vervolgt: "Later bleek er sprake te zijn van een persoonsverwisseling. Een ander was de aanrander en die werd veroordeeld. Het oordeel van mijn cliënt over zedenverdachten kreeg een andere lading, kan ik zeggen.''