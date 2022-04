In de stromende regen die ook nog eens werd afgewisseld met hagelbuien is zaterdag het Lentebokbier in Leiden aangekomen.

Volgens traditie werd het bier met paard en wagen vol met fusten bij verschillende cafés afgeleverd. De tocht langs de cafés met het lentebier van Brand startte bij het nieuwe kantoor van Heineken op de Stationsweg. Een aantal kantoormedewerkers van Heineken sloot aan bij de stoet om mee te lopen langs de cafés. Lentebok, soms ook geschreven als Lentebock, is een blond tot amberkleurig bokbier dat in het voorjaar verkrijgbaar is. Het wordt traditioneel vanaf de vastentijd tot ongeveer mei verkocht. Volg Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden