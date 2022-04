De Zwetkade in Zoeterwoude-Dorp is langer afgesloten dan gedacht. Sinds 23 februari is de straat al afgesloten zodat de gemeente het wegdek onder handen kon nemen tussen de Dr. Kortmannstraat en de Hoogstraat. Vanaf maandag is het deel van de Hoogstraat tot de Bakkerstraat aan de beurt om opnieuw bestraat te worden.

De werkzaamheden duren van 11 april tot en met circa 18 mei. Om de overlast te beperken werkt de gemeente in vijf fases. Tijdens elke fase is er een parkeerverbod in het gebied waar op dat moment werkzaamheden worden uitgevoerd. Het voetpad blijft toegankelijk voor voetgangers. Fietsers mogen lopend met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van het voetpad. Volg Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden