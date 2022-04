Bij een autobrand aan de Eendenstraat in Noord is een auto voor een groot gedeelte uitgebrand. De brandweer kon de auto niet meer redden en gaat richting de sloop. Er wordt sterk rekening gehouden met brandstichting.

De buurt werd rond 01.20 uur opgeschrikt door een harde knal. Als de buren naar buiten kijken zien ze een geparkeerde auto vol in brand staan. Als de brandweer ter plaatse komt slaan de vlammen zelfs al metershoog uit.

De brandweermannen doen nog een poging om de auto te redden, maar na het blussen blijkt dat dit een verloren zaak is. Ook al houdt de brandweer rekening ermee dat de brand is aangestoken, de politie heeft de auto niet meegenomen voor verder onderzoek. Het voertuig is door een berger afgesleept.