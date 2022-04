De Russische ambassadeur is zondag niet uitgenodigd voor de herdenking van de bevrijding van concentratiekamp Ravensbrück. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne heeft de organisatie ook besloten om de receptie bij het Russische Gazprom te annuleren. Ravensbrück werd in april 1945 bevrijd door het Sovjetleger.

Voorzitter Agnes Dessing van de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück zegt over het besluit tegen de NOS: "De Russen hebben het concentratiekamp bevrijd. Desondanks vinden we dat de Russische diplomaat er dit jaar echt niet bij kan zijn."

In plaats van een receptie bij Gazprom wordt deze nu gehouden in de Nicolaas Maesschool. Het programma is verder niet aangepast.

Het wel of niet uitnodigen van Russische diplomaten levert herdenkingscomités in Nederland lastige dilemma's op. Een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt dat elk comité zelf bepaalt of er Russen worden uitgenodigd. Op 4 mei bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam speelt de vraag in elk geval niet. Bij deze herdenking zijn nooit internationale vertegenwoordigers aanwezig.