De gemeente Rotterdam wil het voormalige tbc-gebouw in Het Park, vlak bij de Noorse Zeemanskerk, verkopen aan Droom en Daad. Deze goededoelenstichting zal het pand opknappen en er een 'parkpaviljoen' van maken, dat zal dienen als een publiekscentrum en ontmoetingsplek.

Bij het parkpaviljoen kunnen mensen met vragen over Het Park terecht. De onlangs opgerichte stichting 'Het Park in Rotterdam' voert vanuit daar zijn taken uit. Deze club, met onder andere oud-topambtenaar Gerard Smulders in het bestuur, zal zich ontfermen over het wel en wee van wat het Euromastpark wordt genoemd.

"De stichting zal zich inzetten om kleinschalige programmeringen zoals rondleidingen te stimuleren, met als doel Het Park te versterken als gastvrij park voor alle Rotterdammers en andere bezoekers," schrijft wethouder Vincent Karremans (buitenruimte, VVD) in een brief aan de gemeenteraad. De stichting krijgt ook een eigen website met een overzicht van alle activiteiten in Het Park.

Het parkpaviljoen is onderdeel van de 'renovatie' van het Park. Droom en Daad en de gemeente hebben ieder 2,5 miljoen euro geïnvesteerd om er een 'excellent park' van te maken.