'Stop Poetin, stop War!' Het klinkt uit zo'n honderd kelen, zaterdagmiddag op het Jaarbeursplein in Utrecht. Tijdens een demonstratie tegen het oorlogsgeweld in Oekraïne lopen de emoties af en toe hoog op.

Als één van de sprekers beschrijft hoe in een flatgebouw tegenover haar woning 22 doden vielen door een bom, kan ze even niet verder. Tranen wegslikkend uit ze haar verontwaardiging: "Wij zijn gewone mensen. Dit was helemaal geen militair doelwit."

Onder de demonstranten veel gevluchte Oekraïners, maar ook mensen uit dat land die al wat langer in Nederland wonen. Zoals Tetyana Fridnikk (36), die is getrouwd met een Nederlander. Haar gevluchte schoonzus en nichtje verblijven nu bij haar, de rest van de familie is nog in Oekraïne. Het oorlogsnieuws beheerst haar leven en dat van haar man.

"Ik heb er geen woorden voor wat er allemaal gebeurt. Dit is genocide", zegt ze. "Het is heel belangrijk dat Europa begrijpt dat Poetin nooit zal stoppen."

Ook Nederlanders doen mee aan de demonstratie. Zoals Roy Vigelandzoon (61) en zijn vrouw. Ze vinden het vreselijk dat 'wij niks doen'. "We moeten niet alleen wapens sturen, maar ook soldaten.'' Natuurlijk beseffen ze dat de oorlog dan nog verder uit de hand kan lopen, "maar als je niets doet, wat is dan de volgende stap van Poetin?"

Veel mensen hebben een blauw-gele vlag omgehangen. En velen hebben spandoeken of protestborden bij zich, met teksten als: 'We are not afraid of Poetin. And you?' en 'Russians are rapists, murderers and looters'. De boosheid en ook verbijstering over de Russische inval in het land is nog steeds groot.

De beelden van de vele dode burgers uit Bucha waren voor een aantal vluchtelingen de aanleiding om deze demonstratie te organiseren. Het is de bedoeling dat er nog meer demonstraties volgen in Utrecht, zegt een woordvoerder van de organisatie.