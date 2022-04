De aanmoedigingen galmden zaterdagmiddag over het water van de Oudegracht, waar tientallen roeiboten streden om de winst in de grachtenrace ronDom.

Hevig trekkend aan de riemen baanden de roeiers zich een weg over een 13,4 kilometer lang parcours, dat begon en eindigde in de Veilinghaven en onder meer via de singel en de Oudegracht liep. De race werd gevaren in twee heats, 's ochtends de mannen, 's middags was het de beurt aan de vrouwen.

Het weer zat niet mee, zegt Michelle de Ridder van de organisatie. "Het was echt vier jaargetijden in één dag: regen, hagel, wind en zon. 's Middags werd het beter, de vrouwen hadden daarmee geluk."

Aanvaring

De wedstrijd verliep goed, zegt De Ridder, al was er wel een aanvaring tussen een roeiboot en een rondvaartboot. Daarbij was volgens haar sprake van 'lichte schade'.

Het was alweer de 19de editie van deze race, die ook in Amsterdam, Zwolle en Leeuwarden wordt gehouden. Inzet is de Grachten Cup. Utrecht is de eerste race. Winnaar werd de sloep Polyester. Pas na vier races is bekend wie uiteindelijk de cup wint.